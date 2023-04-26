В следствие чего российская авиация сможет проникать вглубь территории Украины и безнаказанно наносить удары по военным объектам

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В Пентагоне выражают серьёзную обеспокоенность по поводу сил противовоздушной обороны ВСУ, считая, что последние могут остаться без зенитных ракет. Складские запасы реактивных снарядов "земля-воздух" советского и западных образцов для сил ПВО - заканчиваются, а об их пополнении и речи быть не может на данный момент. Как только ракеты полностью закончатся, российская авиация получит непревзойдённое преимущество в воздухе, что означает критическую уязвимость для наземных сил ВСУ в любом из наземных компонентов вооружённых сил Украины. С такой критической заметкой по отношению у украинской ПВО выступило издание Military Watch.

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Источник фото: ura.news





Эксперты издания делают выводы, что до сего дня противовоздушные силы ВСУ частично смогли выполнить свои задачи по охране украинского неба, но когда ракет не останется, самолёты России начнут незамедлительно проникать во всю ширину территории восточноевропейской республики.

По предварительным подсчётам, фронтовая ПВО, прикрывающая действующие войска на ЛБС, будет полностью истощена недостатком ракет к 23 мая, тем самым облегчив выполнение боевых задач наземным силам ВС РФ.

Кроме того, считается, что переданных средств противовоздушной обороны недостаточно, чтобы защитить украинскую армию и её объекты в тылу.

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Те же системы Patriot в своём числе малочисленны и являются условно стационарным объектом, не способным полностью прикрыть большие зоны.