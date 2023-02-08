Об этом рассказал в интервью украинский летчик зарубежному изданию

В сети появилась новость, где подобно раскрыта причина разрушения украинского штурмовика Су-25 рядом с Краматорском. В ходе инцидента погиб командир украинской эскадрильи. По рассказам летчиков-однополчан, пилот просто не знал о новейшей российской ракете, способной "достать" его.

то самое событие: Под Краматорском был сбит Су-25 Вооруженных Сил Украины



реклама





Сослуживец в составе боевой двойки летел на выполнение боевого задания вместе со своим командиром (разумеется в разных самолётах). Дабы не попасть под огонь ЗРК, ведомый и ведущий двигались практически "в паре метров" над земной поверхностью, но всё-таки смогли с помощью радара обнаружить истребитель россиян, но не придали этому значения, так как он был слишком далеко (по их мнению, и поэтому не мог противодействовать). Но эта некомпетентность (незнание о средствах поражения противника) дорого обошлась одному из экипажей: дальнобойная ракета, способная преодолеть 300 километров и больше, поразила самолет - не спасло ситуацию и противоракетное маневрирование, выполненное пилотом. Летательное средство загорелось и пилот катапультировался, но из-за малой высоты полёта не успел раскрыться парашют и летчик разбился.





Дальнобойная ракета Р-37М класса "воздух-воздух". Источник фото: aviation21.ru





Можно сделать вывод, украинские пилоты не готовы были "встретить" столь дальнобойные ракеты. Тогда как для поражения ракетами среднего радиуса действия (100-150 километров) они находились на удалении от предполагаемой зоны пуска на расстоянии более 100 километров. А ракета Р-37М, которая поразила цель, появилась в российских войсках летом прошлого года, и о её возможном существовании командир украинской эскадрильи попросту не знал.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Теперь большинство фронтовой авиации ВВС Украины может быть поражено с расстояния в более 300 километров, когда российским истребителям даже не нужно будет заходить в украинское воздушное пространство, обстреливая вражеские самолеты с территории, надежно прикрытой ПВО и ПРО. Об этом как раз и рассказал другой украинский пилот:

Интервью летчика о той самой ракете: Пилоты ВСУ назвали русскую ракету воздух-воздух Р-37М самой опасной - радиус поражения целей 300км