Под "раздачу" попали бойцы 73-го центра Сил спецопераций ВСУ

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Украинские операторы 73-го центра Сил спецопераций ВСУ попали под огонь авиабомб ФАБ-500, оснащённых модулями УМПК. Благодаря модернизации простые фугасные бомбы превращаются в настоящий "умный боеприпас".

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По данным российской разведки украинские спецназовцы переправились на близлежащий остров под Херсоном. После передачи информации и координат строения, где укрылись бойцы 73-го центра ССО, по месту расположения были выпущены две ФАБ-500, оснащённые модулями коррекции и полёта.





Источник фото: is.vgoroden.ru





Благодаря запущенным в массовое производство новым авиационным боеприпасам российская авиация может использовать бомбы с поразительной точностью и безопасностью для экипажа самолётов. Так бомбы, запущенные в 50-ти километрах от объекта атаки, уберегают российские бомбардировщики от перехвата вражескими ПВО, и наоборот, попадают под защиту своих наземных комплексов противовоздушной обороны.





Скриншот из видео. Источник фото: телеграм-канал "Повёрнутые на Z войне"





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Так что перенасыщенность украинского неба силами ПВО ВСУ ни капельки не затрудняют выполнение задач фронтовыми бомбардировщиками ВКС РФ, кроме того, на сегодняшний день украинские силы не располагают средствами, способными перехватить российские ФАБы, дооснащённые унифицированным набором модулей планирования и коррекции.