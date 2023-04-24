Об одном из таких случаев рассказало популярное американское издание

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

В появившихся в мировой паутине закрытых файлах принадлежности Пентагона есть данные о том, что армия России предпринимала попытки перехватить разведывательные беспилотники MQ-9 Reaper ещё и до памятного случая в крымском небе. О данных фактах рассказало американское издание The Drive.

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По данным последнего, в конце осени 2022 года ударный БПЛА американской армии подвергся атаке российского "Панциря-С1". Эта попытка оказалась неудачной. Ракета была выпущена 27 ноября 2022 года сообщает интернет-газета, ссылаясь на официального чиновника американского МО - Джо Буччино.





Источник фото: thedrive.com





Высокопоставленный функционер заявил, что тот конфликт был разрешен благодаря своевременной связи американского командования с российской стороной. И хотя центр постоянной координации для избежания подобных инцидентов между двумя странами работает регулярно, периодически такие ЧП всё-таки происходят, резюмировал чиновник Пентагона.

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Сам неординарный случай произошёл в сирийском небе во время разведывательного полёта американского дрона, между прочим способного нести ракетное вооружение. По некоторым данным российские военные не стали добивать разведчик, ограничившись лишь одинарным запуском зенитной ракеты.