За этот подвиг российские лётчики получили высокие государственные награды

Благодаря помощи министра обороны РФ Сергея Шойгу ведущий Владимир Соловьев со второй кнопки федерального канала посетил крымский военный аэродром. На авиабазе располагаются истребители Су-27, получившие известность благодаря топливному дождю на американский дрон MQ-9 Reaper.

реклама

Известный эпатажным поведением Соловьев взял интервью у майоров, управляющих самолётами во время инцидента - Сергея Попова и Алексея Вавилова, получивших после приводнения стратегического разведчика правительственные награды. И пускай операция не кажется лёгкой: данный воздушный маневр был сложным мероприятием и в какой-то мере - опасным. Именно поэтому пилоты получили свои ордена вполне заслуженно.









Источник фото: google.com





Важная деталь: "Жнец" летит достаточно тихоходно, при всём при этом воздушной машине, собиравшейся на перехват, необходимо было чуть ли не зависнуть в пределах 10-15 метров от БПЛА. При таком маневре очень просто попасть в штопор, а ещё противоборствующий дрон активно пытается помешать, то и дело уходя в разные стороны, резюмировал Соловьев.

рекомендации 1Tb SSD Crusial в полтора раза подешевел 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут Вакансия: Автор новостей широкого профиля 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Перед самой воздушной атакой экипажи самолётов специально попадали в камеры разведчика и доступными и понятными знаками и маневрами требовали изменить курс БПЛА. Но операторы сделали вид, что ничего не понимают. После чего и был выбран способ изменить курс дрона с помощью сброса авиационного топлива. Суммируя, MQ-9 Reaper получил около 900 кг керосинового "дождя", после чего был дезориентирован и с потерей управления спикировал в воды Чёрного моря.