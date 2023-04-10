Благодаря помощи министра обороны РФ Сергея Шойгу ведущий Владимир Соловьев со второй кнопки федерального канала посетил крымский военный аэродром. На авиабазе располагаются истребители Су-27, получившие известность благодаря топливному дождю на американский дрон MQ-9 Reaper.
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Известный эпатажным поведением Соловьев взял интервью у майоров, управляющих самолётами во время инцидента - Сергея Попова и Алексея Вавилова, получивших после приводнения стратегического разведчика правительственные награды. И пускай операция не кажется лёгкой: данный воздушный маневр был сложным мероприятием и в какой-то мере - опасным. Именно поэтому пилоты получили свои ордена вполне заслуженно.
Источник фото: google.com
Важная деталь: "Жнец" летит достаточно тихоходно, при всём при этом воздушной машине, собиравшейся на перехват, необходимо было чуть ли не зависнуть в пределах 10-15 метров от БПЛА. При таком маневре очень просто попасть в штопор, а ещё противоборствующий дрон активно пытается помешать, то и дело уходя в разные стороны, резюмировал Соловьев.
Перед самой воздушной атакой экипажи самолётов специально попадали в камеры разведчика и доступными и понятными знаками и маневрами требовали изменить курс БПЛА. Но операторы сделали вид, что ничего не понимают. После чего и был выбран способ изменить курс дрона с помощью сброса авиационного топлива. Суммируя, MQ-9 Reaper получил около 900 кг керосинового "дождя", после чего был дезориентирован и с потерей управления спикировал в воды Чёрного моря.