Первая партия перспективных танков Altay, произведённых и созданных на заводах оборонно-промышленного комплекса Турции, передана структурам армии для полевых тестов и проверок. С таким сообщением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в масс-медиа.
реклама
К слову, оружейные традиции турецкой республики насчитывают большое количество лет и опыта, но до сегодняшнего дня несмотря на мощный оборонно-промышленный комплекс, танковые единицы никогда не производились тяжёлым машиностроением турецкого государства. Все танки, стоявшие и имеющиеся в действующих войсках, были произведены в других странах. Это касается германских танков Leopard-1 и Leopard 2 и американских устаревших бронемашин М60.
Источник фото: rg.ru
По этим причинам ровно 15 лет назад в 2008 году был заключён договор-контракт на кооперативное создание нового танка между турецкой фирмой Otokar и корейской Hyundai Rotem. Не стоит удивляться что в передовой турецкой танковой единице так много технологий параллельно использующихся и в корейском танке K-2 Black Panther, закупленном в большом количестве, в том числе, и вооружёнными силами польской республики.