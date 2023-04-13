высокопоставленный военный побыл членом экипажа истребителя во время посещения Индии

3070 Gigabyte за 50 тр с началом

3070 Gigabyte за 50 тр с началом

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Много <b>4070</b> в Ситилинке

Много <b>4070</b> в Ситилинке

Американский генерал Кеннет С. Уилсбах, командующий Тихоокеанскими ВВС США, совершил полёт в качестве второго пилота индийского истребителя Су-30МКИ два дня назад, рассказало издание Air Recognition.

реклама

Соответствующее фото появилось в одной из соцсетей, размещённое индийским журналистом Нирадже Раджпутом, специализирующимся на военной тематике.

Фотосессия состоялась во время учебного полёта на авиабазе Калайкунда ВВС Индии в рамках многодневных учений США и Индии "Cope India". Об этом было сообщено во время официального брифинга пресс-секретаря ВВС Индии Ашиша Моге, имеющего военный чин генерал-майора.





Источник фото: militaryarms.ru





Истребитель Су-30 с литерой "МКИ", обозначающей модернизированную коммерческую индийскую версию, был спроектирован на базе российского Су-27 благодаря совместной деятельности России, Индии, Франции и Израиля.

Прежде всего Су-30МКИ выделяет продвинутый модуль авионики, состоящий из революционной системы нашлемной индикации, где благодаря лишь взгляду можно навести вооружение на цель.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Всего на вооружении индийских ВВС имеется 272 таких самолёта.