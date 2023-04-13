Американский генерал Кеннет С. Уилсбах, командующий Тихоокеанскими ВВС США, совершил полёт в качестве второго пилота индийского истребителя Су-30МКИ два дня назад, рассказало издание Air Recognition.
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Соответствующее фото появилось в одной из соцсетей, размещённое индийским журналистом Нирадже Раджпутом, специализирующимся на военной тематике.
Фотосессия состоялась во время учебного полёта на авиабазе Калайкунда ВВС Индии в рамках многодневных учений США и Индии "Cope India". Об этом было сообщено во время официального брифинга пресс-секретаря ВВС Индии Ашиша Моге, имеющего военный чин генерал-майора.
Источник фото: militaryarms.ru
Истребитель Су-30 с литерой "МКИ", обозначающей модернизированную коммерческую индийскую версию, был спроектирован на базе российского Су-27 благодаря совместной деятельности России, Индии, Франции и Израиля.
Прежде всего Су-30МКИ выделяет продвинутый модуль авионики, состоящий из революционной системы нашлемной индикации, где благодаря лишь взгляду можно навести вооружение на цель.
Всего на вооружении индийских ВВС имеется 272 таких самолёта.