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На Украине создали новую 100-миллиметровую САУ, уступающую даже старым танкам из серии Т-54/55
Ради подвижности пушку "Рапира" соединили с тягачом МТ-ЛБ, но вышло откровенно "так себе"
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   Украинские инженеры порадовали своих военных новинкой оборонной промышленности. Ну как "новинкой" - просто взяли и совместили 100-мм пушку МТ-12 "Рапира" с шасси тягача МТ-ЛБ, больше известной как "Мотолыга". Но полёт конструкторской фантазии не смог исправить недостатков такого "гибрида", и по итогу такая САУ в потенциальной дуэли оказывается слабее даже танков 70-летней давности советского производства, таких как Т-54 и Т-55. Давайте разберём подробней.

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Источник фото: vpk.name


   Первый образец оказался слишком сырым, из-за полного отсутствия какой-либо защиты артиллерийского расчёта во время стрельб. Со временем конструкторы "догадались", что для снижения потерь нужно установить бронированные экраны.

   Кстати, определенные группы украинских любителей увидели здесь большую схожесть с теми самыми САУ Marder эпохи времён Третьего рейха, чья финальная история нам хорошо известна. 

   И возвращаясь к тому самому бронированию по образцу САУ эпохи Второй мировой. В современных условиях боя, в этот "закуток" с лёгкостью может быть заброшена граната с дрона. И тут напрашивается вполне логичное решение накрыть конструкцию бронированной крышей, то тогда экипаж получит отравление пороховым дымным концентратом после выстрела. Да и высота всей конструкции напоминает "бронесарай".



   Интересная деталь: танк Т-55, "разменявший" семидесятилетие, в отличие от нового украинского гибрида имеет стабилизаторы пушки, в результате гусеничная Рапира может вести прицельный огонь только с места.

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   Так что да, даже старый танк никак не хуже новой игрушки украинских артиллеристов.

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#т-55 #т-54
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