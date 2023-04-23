Ради подвижности пушку "Рапира" соединили с тягачом МТ-ЛБ, но вышло откровенно "так себе"

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Украинские инженеры порадовали своих военных новинкой оборонной промышленности. Ну как "новинкой" - просто взяли и совместили 100-мм пушку МТ-12 "Рапира" с шасси тягача МТ-ЛБ, больше известной как "Мотолыга". Но полёт конструкторской фантазии не смог исправить недостатков такого "гибрида", и по итогу такая САУ в потенциальной дуэли оказывается слабее даже танков 70-летней давности советского производства, таких как Т-54 и Т-55. Давайте разберём подробней.

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Источник фото: vpk.name





Первый образец оказался слишком сырым, из-за полного отсутствия какой-либо защиты артиллерийского расчёта во время стрельб. Со временем конструкторы "догадались", что для снижения потерь нужно установить бронированные экраны.

Кстати, определенные группы украинских любителей увидели здесь большую схожесть с теми самыми САУ Marder эпохи времён Третьего рейха, чья финальная история нам хорошо известна.

И возвращаясь к тому самому бронированию по образцу САУ эпохи Второй мировой. В современных условиях боя, в этот "закуток" с лёгкостью может быть заброшена граната с дрона. И тут напрашивается вполне логичное решение накрыть конструкцию бронированной крышей, то тогда экипаж получит отравление пороховым дымным концентратом после выстрела. Да и высота всей конструкции напоминает "бронесарай".









Интересная деталь: танк Т-55, "разменявший" семидесятилетие, в отличие от нового украинского гибрида имеет стабилизаторы пушки, в результате гусеничная Рапира может вести прицельный огонь только с места.

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Так что да, даже старый танк никак не хуже новой игрушки украинских артиллеристов.