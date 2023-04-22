В мировой сети появилось видео, на котором расчёт российского ПТРК "Корнет" ракетой 9М133М-2 "достал" цель, находящуюся на предельном расстоянии. На минуточку: расстояние между пусковой установкой и объектом противника составляло около 8 километров.
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Помимо сверхдальнобойности при сравнении с аналогичными западными образцами противотанковых комплексов, "Корнет" обладает и ультимативной поражающей силой - его кумулятивная тандемная боеголовка, как нож сквозь масло, легко входит в корпуса и башни ОБТ западного производства, таких как Leopard и Abrams всех модификаций, британские Challenger 2. Даже дополнительное дооснащение таких танков блоками динамической защиты не способно сколько-нибудь остановить поражающую способность ракет отечественного ПТУР.
Источник фото: rg.ru
Похожей пробиваемостью обладают и улучшенные версии российских "Конкурсов" и "Метисов".
Разумеется, если Корнету по зубам многослойная броня современных западных ОБТ, то нечего говорить о защищенности БМП и БТР, таких как американский Bradley, немецкий Marder, БТР Dingo. Попадание реактивного снаряда 9М133М-2 в корпуса таких машин не оставит последним ни единого шанса.
И долгожданное сравнение дальностных характеристик зарубежных ПТРК с "Корнетом": знаменитый FGM-148 Javelin способен поразить цель на расстоянии до 2500 метров, французский Milan до 3000 метров. Из общего ряда выбивается украинская "Стугна", имеющая предельную эффективную дальность в 5500 метров.