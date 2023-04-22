Такие экстремальные характеристики по дальности эффективного пуска на голову превосходят результаты FGM-148 Javelin и остальных ПТУР

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

В мировой сети появилось видео, на котором расчёт российского ПТРК "Корнет" ракетой 9М133М-2 "достал" цель, находящуюся на предельном расстоянии. На минуточку: расстояние между пусковой установкой и объектом противника составляло около 8 километров.

реклама

Помимо сверхдальнобойности при сравнении с аналогичными западными образцами противотанковых комплексов, "Корнет" обладает и ультимативной поражающей силой - его кумулятивная тандемная боеголовка, как нож сквозь масло, легко входит в корпуса и башни ОБТ западного производства, таких как Leopard и Abrams всех модификаций, британские Challenger 2. Даже дополнительное дооснащение таких танков блоками динамической защиты не способно сколько-нибудь остановить поражающую способность ракет отечественного ПТУР.





Источник фото: rg.ru





Похожей пробиваемостью обладают и улучшенные версии российских "Конкурсов" и "Метисов".

Разумеется, если Корнету по зубам многослойная броня современных западных ОБТ, то нечего говорить о защищенности БМП и БТР, таких как американский Bradley, немецкий Marder, БТР Dingo. Попадание реактивного снаряда 9М133М-2 в корпуса таких машин не оставит последним ни единого шанса.









рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

И долгожданное сравнение дальностных характеристик зарубежных ПТРК с "Корнетом": знаменитый FGM-148 Javelin способен поразить цель на расстоянии до 2500 метров, французский Milan до 3000 метров. Из общего ряда выбивается украинская "Стугна", имеющая предельную эффективную дальность в 5500 метров.