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Российский расчёт "Корнета" поразил цель с предельного расстояния в 8000 метров и показал видео
Такие экстремальные характеристики по дальности эффективного пуска на голову превосходят результаты FGM-148 Javelin и остальных ПТУР
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   В мировой сети появилось видео, на котором расчёт российского ПТРК "Корнет" ракетой 9М133М-2 "достал" цель, находящуюся на предельном расстоянии. На минуточку: расстояние между пусковой установкой и объектом противника составляло около 8 километров.

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   Помимо сверхдальнобойности при сравнении с аналогичными западными образцами противотанковых комплексов, "Корнет" обладает и ультимативной поражающей силой - его кумулятивная тандемная боеголовка, как нож сквозь масло, легко входит в корпуса и башни ОБТ западного производства, таких как Leopard и Abrams всех модификаций, британские Challenger 2. Даже дополнительное дооснащение таких танков блоками динамической защиты не способно сколько-нибудь остановить поражающую способность ракет отечественного ПТУР.


Источник фото: rg.ru


   Похожей пробиваемостью обладают и улучшенные версии российских "Конкурсов" и "Метисов".

   Разумеется, если Корнету по зубам многослойная броня современных западных ОБТ, то нечего говорить о защищенности БМП и БТР, таких как американский Bradley, немецкий Marder, БТР Dingo. Попадание реактивного снаряда 9М133М-2 в корпуса таких машин не оставит последним ни единого шанса.



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   И долгожданное сравнение дальностных характеристик зарубежных ПТРК с "Корнетом": знаменитый FGM-148 Javelin способен поразить цель на расстоянии до 2500 метров, французский Milan до 3000 метров. Из общего ряда выбивается украинская "Стугна", имеющая предельную эффективную дальность в 5500 метров.

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#9м133м-2 #&quot;корнет&quot;
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