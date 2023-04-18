Сообщается, что Украина должна была получить 50 таких бронемашин

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Использующийся для перевозки личного состава бронированный автомобиль Dingo был поражён в квадрате Бахмута. Фотография обгоревшего остова немецкой техники была размещена в одном из отечественных телеграм-каналов.

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Известно, что первая партия из 10 единиц немецкой бронетехники поступила в зону проведения российской спецоперации на Украине в конце осени 2022 года. Как сообщалось, запланировано было передать ВСУ не менее 50 таких бронемашин.

Как сообщается, первым воинским подразделением, получившим Dingo, стала размещённая в Житомире 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада.





Источник фото: телеграм-канал Военный осведомитель





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БТР Dingo была создана на основе гражданского варианта техники повышенной проходимости Unimog S5000. Мощность дизельной силовой установки составляет 237 л.с. Броневик способен разгоняться до 90 км/ч с запасом хода до 1000 километров. В качестве десанта бронеавтомобиль может взять 9 человек. Из вооружения на борту обычный стрелковый пулемёт MG-3 калибра 7,62-миллиметра. Снаряженная масса составляет 8000 килограмм. В качестве защиты используется противопульная броня и противоминная защита днища.