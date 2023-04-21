Сообщается, что в должности специального представителя по вопросам восстановления Украины чиновник из страны тюльпанов проработал менее трёх недель

Высказывание о том, то украинцы такие же русские, как и жители России, значительно осложнило жизнь теперь уже бывшему представителю Нидерландов по вопросам восстановления Украины Рону ван Дартелу. На невзгоды в карьере последнего обратила острая на язык немецкая пресса.

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Казалось бы, высокая должность, хороший оклад и дальнейшие чиновничьи перспективы ничем бы не смогли омрачить карьерный рост чиновника из Голландии. К тому же имея за плечами большой дипломатический стаж, ван Дартел вряд ли не отдавал себе отчёта за прозвучавшую как гром среди ясного неба правду. Но как говорится, позыв души и сердца не скрыть. Даже под сюртуком профессионального бывалого дипломатического работника. Но обо всём по порядку.

Рон ван Дартел продолжительное время был хорошо отточенной деталью в нидерландском дипломатическом ведомстве, имея профессиональную специализацию на славянских государствах. Так он последовательно занимал должности посла в России, Сербии, Польше. И вот "конечная точка" его карьеры во всём многообразии смыслов пресеклась на Украине, где он стал специальным представителем Нидерландов по вопросам восстановления Украины. Ну как стал, стал лишь на непродолжительное время, если быть предельно точным, то лишь на 21 день и даже меньше.





Источник фото: cathaypacific.com





И вот досточтимый мениэр (с голландского господин) решил попробовать себя на литературной стезе и опубликовал книгу о России. Опубликовал да и опубликовал, но по всем правилам тона в таких случаях необходимо дать какое-нибудь интервью по поводу события, даром что человек не совсем "безвестный". И во время одной из таких бесед с журналистами, ван Дартел не сдержался и "рубанул с плеча", высказав всё о чём думает, в частности назвав украинцев тоже русскими. После чего заявил, что об этом нельзя забывать, от слова совсем. Назвав такой свой взгляд реальностью, подытожил господин экс-посол.

Разумеется, такие слова не остались незамеченными, и можно сказать, они стали "карьерным некрологом", после появления которого и речи о работе дипломатической, да ещё на территории Украины можно "забыть", что и произошло очень быстро. Отставка с занимаемой должности оказалась не за горами, где высокопоставленный функционер провёл не более трёх недель. Как говорится, ушёл "по собственному желанию".

Между тем, правительство Нидерландов заявило, что крамольные слова были сказаны до того, как ныне опальный экс-чиновник занял свою уже прошлую должность. Но как говорится, из песни слов не выкинешь.

Тут можно многое сказать и подумать, но это лишь частный пример эфемерной свободы слова на Западе, где ты волен говорить всё что хочешь, но не долго, с далеко идущими последствиями. Пример заслуженного дипломатического работника не даст соврать. А человек этот между тем, никого не оскорбил, ничего плохого не сделал, просто сказал что думает, тем более по ряду профессиональных качеств он хорошо изучил "вопрос", чай за просто так кого ни попадя не назначают послом, да ещё и в разных странах.

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Не будем строить конспирологических историй и мы, возможно таким вот затейливым, но не очень "дипломатическим способом" человек решил уйти на заслуженный отдых, вроде бы в Нидерландах местный макрон не повысил возраст выхода на пенсию и человек вот после такого экспромта вправе уволиться, перейдя на "полный пансион" он государства.