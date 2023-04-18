В Багдад с официальным визитом отправился глава украинского МИД Дмитрий Кулеба

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В Ирак совершил дипломатический вояж руководитель украинского аппарата МИД Дмитрий Кулеба. Официальная причина для посещения ближневосточной страны министра - продвижение по торговой колее взаимоотношений между двумя государствами, вторая причина - задействование Ирака, как участника урегулирования российско-украинского конфликта.

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Во время своего визита Кулеба увидится с министром-коллегой Фуадом Хусейном главой правительства Ирака Мухаммедом ас-Судани. Немногим ранее с премьером пообщался посредством телефонного звонка президент Украины Владимир Зеленский.





Источник фото: russian.rt.com





В прошлом, отношения между двумя государствами были дружелюбные и плодотворные, но лишь до того момента, пока украинские поставщики в "товарном количестве" не продали иракской армии БТР-4Е с критическими дефектами.

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Попытка возобновить отношения связана с надеждами официального Киева получить иракскую бронетехнику. Армия республики обладает 73 танками Т-90С и не менее 150 танками Т-72М. Кроме того, украинские военные засматриваются на иракские вертолёты Ми-17, которые уже американские военные предлагают обменять на свои вертолёты Bell-412, с передачей первых ВВС ВСУ.