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Украина пытается интенсифицировать контакты с Ираком в надежде получить российские танки Т-90С
В Багдад с официальным визитом отправился глава украинского МИД Дмитрий Кулеба
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   В Ирак совершил дипломатический вояж руководитель украинского аппарата МИД Дмитрий Кулеба. Официальная причина для посещения ближневосточной страны министра - продвижение по торговой колее взаимоотношений между двумя государствами, вторая причина - задействование Ирака, как участника урегулирования российско-украинского конфликта.

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   Во время своего визита Кулеба увидится с министром-коллегой Фуадом Хусейном главой правительства Ирака Мухаммедом ас-Судани. Немногим ранее с премьером пообщался посредством телефонного звонка президент Украины Владимир Зеленский.


Источник фото: russian.rt.com


   В прошлом, отношения между двумя государствами были дружелюбные и плодотворные, но лишь до того момента, пока украинские поставщики в "товарном количестве" не продали иракской армии БТР-4Е с критическими дефектами.

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   Попытка возобновить отношения связана с надеждами официального Киева получить иракскую бронетехнику. Армия республики обладает 73 танками Т-90С и не менее 150 танками Т-72М. Кроме того, украинские военные засматриваются на иракские вертолёты Ми-17, которые уже американские военные предлагают обменять на свои вертолёты Bell-412, с передачей первых ВВС ВСУ.

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#дмитрий кулеба #т-90с
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