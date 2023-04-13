В штате Луизиана в США очевидцы сфотографировали российский танк Т-90А с маркировкой украинской армии. Сообщается, что именно этот танк был приписан 7-й отдельной мотострелковой бригаде вооружённых сил России.
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Бронированная машина была захвачена прошлой осенью во время боестолкновения в селе Кирилловка Харьковской области. Весьма вероятно, что танкисты погибли, либо в спешном порядке бросили танк, поэтому Т-90А не успели подорвать.
Источник фото: dfnc.ru
По понятным причинам военные инженеры США не смогли "пройти" мимо российского танка и со всем пристрастием изучат агрегаты бронированной машины вплоть "до каждого винтика".
Источник фото: topcor.ru
Стоит ли удивляться этому? ОБТ Т-90 с уверенностью можно назвать актуальной версией современных танковых сил ВС РФ, весьма успешно проявившей себя на полях сражений во время проведения российской спецоперации на Украине.
Интересная деталь: возможно современный образец российского танкостроения необходим Пентагону для испытания передовых ПТРК.
И именно понимание того, что вся западную танковую технику ожидает такой же итог, если она будет захвачена российскими военнослужащими, сильно сдерживает западных союзников Киева в передаче и использовании прямо на передовой своих танков.