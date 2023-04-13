Танк был получен в ходе боя рядом с населённым пунктом Кирилловка, что в Харьковской области

В штате Луизиана в США очевидцы сфотографировали российский танк Т-90А с маркировкой украинской армии. Сообщается, что именно этот танк был приписан 7-й отдельной мотострелковой бригаде вооружённых сил России.

реклама

Бронированная машина была захвачена прошлой осенью во время боестолкновения в селе Кирилловка Харьковской области. Весьма вероятно, что танкисты погибли, либо в спешном порядке бросили танк, поэтому Т-90А не успели подорвать.





Источник фото: dfnc.ru





По понятным причинам военные инженеры США не смогли "пройти" мимо российского танка и со всем пристрастием изучат агрегаты бронированной машины вплоть "до каждого винтика".





Источник фото: topcor.ru





Стоит ли удивляться этому? ОБТ Т-90 с уверенностью можно назвать актуальной версией современных танковых сил ВС РФ, весьма успешно проявившей себя на полях сражений во время проведения российской спецоперации на Украине.

Интересная деталь: возможно современный образец российского танкостроения необходим Пентагону для испытания передовых ПТРК.

рекомендации 1Tb SSD Crusial в полтора раза подешевел 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

И именно понимание того, что вся западную танковую технику ожидает такой же итог, если она будет захвачена российскими военнослужащими, сильно сдерживает западных союзников Киева в передаче и использовании прямо на передовой своих танков.