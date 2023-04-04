Такими данными с британским изданием The Telegraph поделился старший офицер украинских ВВС

Украинский полковник поделился данными о потерях в когорте "самых продвинутых лётчиков", способных освоить истребители F-16, если условный Запад решился бы передать их ВВС ВСУ. Респондентом оказался старший офицер украинских вооружённых сил Владимир Логачёв, рассказавший в своём интервью для издания The Telegraph о непростой ситуации, царящей среди лётного состава ВВС. Кроме того, Логачёв заявил, что пока Запад "думает", некоторые из потенциальных кандидатов на обучение уже погибли в боях с российскими пилотами.

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Источник фото: dw.com





Со слов полковника, воздушные машины россиян обладают куда лучшими радарами, позволяющими выявлять украинские истребители быстрей, а ракеты российских самолётов ушли далеко вперёд от ракет советских, которыми вооружены украинские машины. Что в свою очередь создаёт крайне опасные ситуации для украинских пилотов, когда запуск вражеских ракет не виден, и такие ситуации повторяются с пугающей периодичностью, сообщил респондент.

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В другой беседе для иностранной прессы украинский майор Вадим Ворошилов сделал комплимент новой тактике российских ВКС, заманивающих украинские истребители в воздушную ловушку, когда на один украинский истребитель приходится несколько российских в результате воинской смекалки последних.