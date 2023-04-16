В околовоенных кругах такую технику принято называть "гибридами"

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

По сообщениям ряда российских телеграм-каналов, освящающих проведение российской спецоперации на территории Украины, рядом с городской агломерацией Бахмута были верифицированы неопознанные тяжело бронированные махины на шасси танка.

реклама

Предполагается, что основой так называемого "бронемутанта" послужил советский средний танк Т-64, правда настоящим танком эту конструкцию назвать нельзя, так как отсутствует "классическая" танковая башня, а вместо неё установлен пулемет и защитный динамический комплект "Контакт-1". Ряд таких машин уже замечен в самом Бахмуте (Артёмовске).





Незавершенный украинский проект тяжелой БМПТ-64. Источник фото: vpk.name





Одним из первых "бастардов", замеченных на украинской стороне, стал подвижный разведывательный пункт с "предустановленной" башней десантной машины БМД-2.





Украинский бронемутант с башней БМД-2. Источник фото: rg.ru





рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Почему украинская армия использует нестандартные решения на основе "канибализации" проверенных армейских машин и последующего совмещения различных конструкций, стоит только догадываться. Возможно из-за негласного командования ВСУ "экономить" запасы боевой техники для будущего контрнаступления и использовать в текущих боях то, что можно с некоторой долей уверенности назвать армейским "неликвидом".