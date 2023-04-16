По сообщениям ряда российских телеграм-каналов, освящающих проведение российской спецоперации на территории Украины, рядом с городской агломерацией Бахмута были верифицированы неопознанные тяжело бронированные махины на шасси танка.
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Предполагается, что основой так называемого "бронемутанта" послужил советский средний танк Т-64, правда настоящим танком эту конструкцию назвать нельзя, так как отсутствует "классическая" танковая башня, а вместо неё установлен пулемет и защитный динамический комплект "Контакт-1". Ряд таких машин уже замечен в самом Бахмуте (Артёмовске).
Незавершенный украинский проект тяжелой БМПТ-64. Источник фото: vpk.name
Одним из первых "бастардов", замеченных на украинской стороне, стал подвижный разведывательный пункт с "предустановленной" башней десантной машины БМД-2.
Украинский бронемутант с башней БМД-2. Источник фото: rg.ru
Почему украинская армия использует нестандартные решения на основе "канибализации" проверенных армейских машин и последующего совмещения различных конструкций, стоит только догадываться. Возможно из-за негласного командования ВСУ "экономить" запасы боевой техники для будущего контрнаступления и использовать в текущих боях то, что можно с некоторой долей уверенности назвать армейским "неликвидом".