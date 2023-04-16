В зоне проведения российской спецоперации на Украине появились гусеничные транспортеры ДТ-10ПМ с впечатляющей проходимостью.
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Такая гусеничная конструкция, имеющая в своей основе двухзвенное устройство, способна "дать бой" особо тяжёлым дорожным условиям и транспортировать личный состав с оборудованием, доходящим в массе своей до 10 тонн.
Снегоболотоход Витязь ДТ-10ПМ. Источник фото: quto.ru
При полной загрузке машина с прицепом весит около 23500 килограмм. В кабине вездеходного транспорта помещается 5 человек, при полной "человеческой" загрузке прицепа-звена можно перевозить 57 человек десанта.
Гусеничный транспортёр оснащен двигательной установкой В-46-5С мощностью 710 л.с., что позволяет технике разгоняться до 44 км/ч. При необходимости вездеход может плавать со скоростью до 5км/ч.
В "гражданской жизни" ДТ-10 использовались в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока для перевозки различных грузов и проведения технологических работ в труднодоступных местах. На СВО же поехала бронированная версия тягача.