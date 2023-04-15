В США фирма Biofire Technologies, занимающаяся разработкой и созданием оружия, презентовала так называемый умный пистолет The Biofire Smart Gun, доступ к основной функции которого возможен лишь после прохождения процедуры идентификации пользователя.
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Пистолетная конструкция представляет собой 9-мм образец ручного оружия с интегрированным сканером отпечатков пальцев и сканером лица.
Источник фото: nypost.com
После того как электронный механизм личного оружия "понимает", что он находится в ладони владельца, гибридный девайс даёт право воспользоваться огневыми функциями оружия. Если же вы не прошли проверку, выстрелить не получится.
Как дополнительная функция, Biofire Smart Gun доступно присоединить к специальной контрольной платформе для добавления расширенного круга пользователей.
Так же через терминал пистолетный девайс можно подзарядить. В качестве источника питания для электронных схем "умной пушки" используется литий-ионный аккумулятор. Один заряд равен одному месяцу бесперебойной работы.
Источник фото: nypost.com
Для защиты от взлома в The Biofire Smart Gun встроен специальный чип шифрования, по заявлениям компании, неподдающийся для взлома. Так же источники в фирме сообщают, что это оружие невозможно "превратить" в обычный пистолет.
Интересная деталь: создатели пистолета рассказали, что над созданием умного пистолета в фирме трудились не менее 10 лет, начиная с 2012 года. Целевое назначение данного оружия - защита гражданского населения, и пистолет прямо не предназначен для использования спецслужбами и военными.
The Biofire Smart Gun начнут продавать со следующего года, а оформить предзаказ можно уже сейчас. Цена модели на момент публикации новости - 1499 долларов.