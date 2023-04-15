Сообщается, что это первый в мировой истории биометрический smart-пистолет

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

В США фирма Biofire Technologies, занимающаяся разработкой и созданием оружия, презентовала так называемый умный пистолет The Biofire Smart Gun, доступ к основной функции которого возможен лишь после прохождения процедуры идентификации пользователя.

реклама

Пистолетная конструкция представляет собой 9-мм образец ручного оружия с интегрированным сканером отпечатков пальцев и сканером лица.





Источник фото: nypost.com





После того как электронный механизм личного оружия "понимает", что он находится в ладони владельца, гибридный девайс даёт право воспользоваться огневыми функциями оружия. Если же вы не прошли проверку, выстрелить не получится.

Как дополнительная функция, Biofire Smart Gun доступно присоединить к специальной контрольной платформе для добавления расширенного круга пользователей.

Так же через терминал пистолетный девайс можно подзарядить. В качестве источника питания для электронных схем "умной пушки" используется литий-ионный аккумулятор. Один заряд равен одному месяцу бесперебойной работы.





Источник фото: nypost.com





Для защиты от взлома в The Biofire Smart Gun встроен специальный чип шифрования, по заявлениям компании, неподдающийся для взлома. Так же источники в фирме сообщают, что это оружие невозможно "превратить" в обычный пистолет.

Интересная деталь: создатели пистолета рассказали, что над созданием умного пистолета в фирме трудились не менее 10 лет, начиная с 2012 года. Целевое назначение данного оружия - защита гражданского населения, и пистолет прямо не предназначен для использования спецслужбами и военными.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

The Biofire Smart Gun начнут продавать со следующего года, а оформить предзаказ можно уже сейчас. Цена модели на момент публикации новости - 1499 долларов.