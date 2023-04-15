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Эксперт объяснил почему ПВО Украины оказались бессильны перед планирующими авиабомбами ВКС РФ
Даже ракеты, в сравнении с российскими корректируемыми авиабомбами, проще сбить
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   Российские корректируемые воздушные боеприпасы стали самым настоящим непреодолимым наказанием для ВСУ: они способны пролететь достаточно серьезное расстояние с хорошей точностью попадания, а еще такие авиабомбы у украинской армии банально нечем сбивать. Украинская ПВО просто не имеет возможности противостоять такой воздушной угрозе.

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КАБ-1500 Источник фото: orums.airbase.ru


   Объяснение. Обычные зенитные ракеты имеют своей целью сбивать самолёты или те же ракеты, а это на минуточку, не очень сложная цель для систем ПВО, если противоракета попала. Для вероятного поражения самолёта или вертолёта противника (то же самое касается и ракет) достаточно "осколочной пыли". Два-три попадания осколка из такого облака легко пробьют тонкую оболочку воздушной цели, под которой находятся топливные элементы или уязвимая электроника с системами управления полётом. Разумеется, при повреждении таких механизмов такой воздушный объект будет мигом выведен из строя. Иное дело авиационная бомба.


Источник фото: militaryrussia.ru


   Кстати о ней: со слов военного специалиста Ильи Краминка, стандартная авиабомба в 5 раз меньше обычного самолёта, кроме того, воздушный боеприпас обладает несоизмеримо прочным контуром-корпусом. И действительно, как может быть иначе, если назначение такой бомбы пробить железобетонные преграды и взорваться там, где находится основная цель? Именно поэтому так сложно пробить обычному осколочному облаку брешь в толстом корпусе. 


Patriot PAC-3 Источник фото: military.com


   А если какой-нибудь осколок попадёт удачно в модуль коррекции полёта, то пару отверстий не сильно ухудшат отклонение от конечной цели: бомба всё равно попадёт "куда надо". Единственный вариант - это полностью "снять" оперение воздушного снаряда, что весьма маловероятно.  

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   Единственное вооружение, способное сбить российские планирующие бомбы - это зенитные установки. Но это так сказать "последняя надежда". Причём нужно попасть точно в бомбу. Кроме того, остановить воздушный снаряд может зенитная кинетическая ракета комплекса Patriot PAC3, которого у Украины нет.

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#планирующие авиабомбы #планирующие бомбы #авиабомбы #patriot pac3
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