Даже ракеты, в сравнении с российскими корректируемыми авиабомбами, проще сбить

Российские корректируемые воздушные боеприпасы стали самым настоящим непреодолимым наказанием для ВСУ: они способны пролететь достаточно серьезное расстояние с хорошей точностью попадания, а еще такие авиабомбы у украинской армии банально нечем сбивать. Украинская ПВО просто не имеет возможности противостоять такой воздушной угрозе.

реклама









КАБ-1500 Источник фото: orums.airbase.ru





Объяснение. Обычные зенитные ракеты имеют своей целью сбивать самолёты или те же ракеты, а это на минуточку, не очень сложная цель для систем ПВО, если противоракета попала. Для вероятного поражения самолёта или вертолёта противника (то же самое касается и ракет) достаточно "осколочной пыли". Два-три попадания осколка из такого облака легко пробьют тонкую оболочку воздушной цели, под которой находятся топливные элементы или уязвимая электроника с системами управления полётом. Разумеется, при повреждении таких механизмов такой воздушный объект будет мигом выведен из строя. Иное дело авиационная бомба.





Источник фото: militaryrussia.ru





Кстати о ней: со слов военного специалиста Ильи Краминка, стандартная авиабомба в 5 раз меньше обычного самолёта, кроме того, воздушный боеприпас обладает несоизмеримо прочным контуром-корпусом. И действительно, как может быть иначе, если назначение такой бомбы пробить железобетонные преграды и взорваться там, где находится основная цель? Именно поэтому так сложно пробить обычному осколочному облаку брешь в толстом корпусе.





Patriot PAC-3 Источник фото: military.com





А если какой-нибудь осколок попадёт удачно в модуль коррекции полёта, то пару отверстий не сильно ухудшат отклонение от конечной цели: бомба всё равно попадёт "куда надо". Единственный вариант - это полностью "снять" оперение воздушного снаряда, что весьма маловероятно.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Единственное вооружение, способное сбить российские планирующие бомбы - это зенитные установки. Но это так сказать "последняя надежда". Причём нужно попасть точно в бомбу. Кроме того, остановить воздушный снаряд может зенитная кинетическая ракета комплекса Patriot PAC3, которого у Украины нет.