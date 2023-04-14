Сообщается, что это новый мировой рекорд по времени работы такого устройства

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

В Китае смогли продвинуться по дороге создания эффективных реакторов термоядерного синтеза. Так экспериментальный усовершенствованный сверхпроводящий токамак, неофициально получивший прозвище "искусственного солнца", смог показать рекордное время своей работы в режиме "магнита" для плазмы. С такой информацией появилась электронная "передовица" китайского издания SCMP.

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По данным газеты, EAST смог "продержаться" рекордных 7 минут, если быть точным, то 403 секунды. Такое время считается рекордным показателем по удержанию высоко разогретого плазменного поля. В сухих цифрах это примерно в 4 раза больше предыдущих результатов, установленных на том же самом EAST, но 6 лет назад. Тогда токамак смог проработать ровно 101 секунду.





Источник фото:epfl.ch





Эксперимент проводился в состоянии повышенной секретности в провинции Аньхой в городе Хэфэй. Поэтому пока что никаких подробных данных о работе комплекса токамака нет.

Технический экскурс в вопрос термоядерного синтеза: для контролируемого удержания плазменного слоя в миллион градусов используется сверхмощная магнитная структура. Она трансформирует атомарный водород в более тяжелый подвид. В процессе этого действия выделяется колоссальный выплеск энергии.

Вопросы, которые возникают

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Весьма интересным было бы узнать, какая используется технология. Разогревают ли плазму ионную или электронную? Так для разогрева последней, требуется в 2 раза больше энергооснащённости устройства. В 2017 году, например, известно точно, что использовали электронный слой плазмы.