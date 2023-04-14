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Тихоокеанский флот ВМФ РФ поднят по тревоге в полном составе после приказа Шойгу
Вероятно, такое решение было принято на фоне скорого посещения России министром обороны КНР
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   Тихоокеанский флот ВМФ России в полном составе привели в высшую степень боеготовности для внезапной проверки боевого состояния. Соответствующий приказ отдал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

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   Целью учебной тревоги сил ТОФ стала проверка способностей морских вооруженных сил России по отражению атак вероятного противника. К сведению, в последнее время шансы морской агрессии в отношении российского флота со стороны США и их союзников значительно усилились.

   Интересная деталь: решение о полной боевой готовности поступило после объявленного визита в РФ министра обороны Китая генерала Ли Шанфу. Известный генерал прилетит в столицу России 16 апреля с среднесрочным визитом, который продлится трое суток. 

   Вторая деталь: Это первая зарубежная поездка главы китайского Минобороны после назначения на должность.


Источник фото: svs-gru.ru


   Руководитель военного ведомства Китая проведёт переговоры за закрытыми дверями с руководителем МО РФ Сергеем Шойгу и намерен посетить плеяду российских военных учреждений. 

   Как факт: обозначенные цели переговоров между двумя высокопоставленными функционерами не разглашаются, но предположительно, темой конфиденциального общения станет взаимовыгодное военное сотрудничество между двумя странами.

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   И перемещаясь в Азиатско-Тихоокеанский регион вспомним, что в районе Тайваньского пролива вооружённые силы КНР, в частности ВМС НОАК и ВВС НОАК проходят постоянные военные учения. А недавно непосредственный руководитель КНР Си Цзиньпин объявил о необходимости быть готовыми к вооружённому противостоянию.

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#шойгу #ли шанфу #тихоокеанский флот вмф рф
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