Самодельные противоосколочные экраны должны защитить самоходку от атак дронов-камикадзе и мин

В мировой сети появился видеоролик с образцом самодельного защитного обвеса для САУ 2С1 "Гвоздика" сил ВСУ. Кустарная работа украинских оружейных умельцев призвана защитить легкобронированную технику от атак барражирующих боеприпасов и сбросов с беспилотных аппаратов мин и ВОГов.

реклама

Сборная конструкция выполнена из деревянных реек и обычной сетки-рабицы. После оригинальную конструкцию установили на боевую машину. Выглядит это конечно не слишком "по хай-теку", но одобрительные комментарии и закадровый одобрительный смех в видео присутствуют.





Источник фото: m.ura.news





О том что работа проделана значительная, судить можно даже по защитному экрану над главным орудием, но предположительно непосредственно перед боевой работой рукотворный "забор" сбрасывается и начинается орудийный залп.

Как видится издалека, сетевой экран а-ля противокумулятивная решетка, призван добавить дополнительную защиту в противодействии дронами-смертниками и боеприпасами, прикреплёнными к подвесу других БПЛА. Правда есть сомнения что простой сетчатый забор сможет противостоять "Ланцету" в его последней модификации.

рекомендации 1Tb SSD Crusial в полтора раза подешевел 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Более основательная антидронная защита, но со схожими принципами, используется и в ВС РФ.