В мировой сети появился видеоролик с образцом самодельного защитного обвеса для САУ 2С1 "Гвоздика" сил ВСУ. Кустарная работа украинских оружейных умельцев призвана защитить легкобронированную технику от атак барражирующих боеприпасов и сбросов с беспилотных аппаратов мин и ВОГов.
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Сборная конструкция выполнена из деревянных реек и обычной сетки-рабицы. После оригинальную конструкцию установили на боевую машину. Выглядит это конечно не слишком "по хай-теку", но одобрительные комментарии и закадровый одобрительный смех в видео присутствуют.
Источник фото: m.ura.news
О том что работа проделана значительная, судить можно даже по защитному экрану над главным орудием, но предположительно непосредственно перед боевой работой рукотворный "забор" сбрасывается и начинается орудийный залп.
Как видится издалека, сетевой экран а-ля противокумулятивная решетка, призван добавить дополнительную защиту в противодействии дронами-смертниками и боеприпасами, прикреплёнными к подвесу других БПЛА. Правда есть сомнения что простой сетчатый забор сможет противостоять "Ланцету" в его последней модификации.
Более основательная антидронная защита, но со схожими принципами, используется и в ВС РФ.