Такое решение принял Арбитраж Третейского суда в Гааге из-за крымских месторождений газа

Арбитражная коллегия Третейского суда в Гааге обязала РФ выплатить компенсацию убытков НАК "Нафтогаз" в размере 5 млрд. долларов. Соответствующая причина - это утрата имущества последней за время возвращения Крыма в состав России. Период, с которого начинается отсчёт убытков, соответствует 2014 году. С такими "известиями" появился пост главы украинского Нафтогаза Алексея Чернышёва в социальной сети.

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Со слов директора украинской государственной компании, под убытками подразумевается потеря последней газовых месторождений в Крыму. И как сообщает Чернышёв, руководство Нафтогаза надеется, что РФ обеспечит выполнение решения суда в Гааге из-за взятых на себя международных обязательств.





Источник фото: vesti.kz





Решения решениями, но согласно официальной позиции российских властей, Россия не собирается выполнять указания арбитража Третейского суда в Гааге.

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Да и, честно говоря, надежды украинской компании на возмещение убытков без разницы в каком размере, выглядят нелепыми и смешными на фоне того, на какую сумму европейские власти заморозили российские активы. А это, на минуточку, более 300 млрд. в долларовом эквиваленте.