Причём такого же мнения придерживаются не только чиновники, но и высокопоставленные словацкие военные

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В словацкой республике распространяется мнение среди местных политиков и военных, что российские инженеры умышленно совершили порчу истребителей МиГ-29, стоящих на вооружении словацкой армии. Под подозрение попали специалисты из России, которые трудились на военной авиабазе Сливач до 2022 года. Такого мнения придерживается министр обороны Словакии Ярослав Надь.

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Под аргументами высокопоставленный функционер понимает случаи, что прежде всего выходили из строя те истребители, над обслуживанием которых трудились российские инженеры. И именно эти истребители в последствии были переданы украинской армии.





Источник фото: sdelanounas.ru





В двигательной установке РД-33 вышли из строя как раз детали, над обслуживанием которых имели право работать только российские специалисты.

Поддержал своего министра в обвинениях и генерал-лейтенант Любомир Свобода, считающий, что РД-33, использующийся на МиГ-29, способен без поломок проработать 350 часов, но ресурс словацких двигателей качественного функционирования снизился в 5 раз: до 70 часов безаварийной работы.

Последующие мероприятия по проверке показали, что поломка двигателей не была предумышленной.

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Как сообщалось ранее, словацкие истребители в воздухе были замечены в районе Харьковской области.