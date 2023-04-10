вероятная причина использования автодорог общего пользования украинскими ВВС связана с уменьшением неповреждённых аэродромов

В одной из соцсетей стал популярным видеоролик, на котором пара истребителей украинских ВВС Су-27 и МиГ-29 взлетают с обычной автомобильной дороги. Рядом с трассой замечены военнослужащие ВСУ.

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Вероятно, что видеоматериал снят в районе Днепропетровской области. Со стопроцентной уверенностью нельзя утверждать, но скорее всего у Украины "всё плохо" с военными аэродромами и взлётными полосами надлежащего уровня. Поэтому украинские пилоты с достаточной долей опасности для самолётов используют обыкновенные гражданские автодороги.





Источник фото: ru.sputnik.kg





Но покамест те же США и остальные страны условного объединённого Запада не горят желанием отдать официальному Киеву истребители F-16. Плеяда военных специалистов считает, что такая техника никак не повлияет на достижении вероятной победы в пылу сражений, так как сама Украина не имеет пилотов, умеющих управлять воздушными машинами западного образца. А переподготовка стандартного украинского лётчика - дело не быстрое, заявляет ряд экспертов.

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Контрастной точки зрения придерживается высокопоставленный армейский функционер ВВС ВСУ Юрий Игнат, заявляющий что украинским силам как раз и не хватает тех самых F-16, которых изготовлено всего не менее 4,5 тыс. по всему миру. А к этим самолётам "неплохо бы" передать ВВСУ и современных ракет, заявил полковник ВСУ.