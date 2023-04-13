Их участие "на нуле" уже обозвали "сафари-шоу"

Мини-сенсация или для кого как: по результатам радиоперехватов, выполненных соответствующими службами, было зафиксировано появление на так называемом "нуле" со стороны военнослужащих ВСУ бывших украинских спортсменок, выступающих в роли армейских снайперов.

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Причём обнаруженные противницы оказались бывшими биатлонистками, выступавшими за Украину. Об их уровне подготовки можно судить хотя бы по тому, что украинские командиры доверили им стрельбу из крупнокалиберных снайперских комплексов, где по результатам баллистической траектории стало понятно, что стреляли из чего-то "тяжелого", например калибра 12.7 миллиметров. Такую информацию предоставили РИА Новости в своём телеграм-канале.





Источник фото: gun-club.net





Как сообщается, "биатлонный состав" со слов российских военнослужащих, бывает на передовой "наездами", когда непосредственно украинские военные подготавливают "снайперские лёжки", а бывшие спортсменки приезжают "на всё готовое".

Интересная деталь: вероятно, что у каждой винтовки, используемой против российских бойцов экс-биатлонистками, установлены кастомные прицелы с очень большой ценой только лишь прицельного оборудования, не говоря уже цену за самой винтовки.

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Хочется лишь резюмировать, так что "белые колготки" - это не совсем легенда и выдумка.