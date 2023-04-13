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За ВСУ в роли дальнобойных снайперов "выступают" бывшие украинские биатлонистки
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   Мини-сенсация или для кого как: по результатам радиоперехватов, выполненных соответствующими службами, было зафиксировано появление на так называемом "нуле" со стороны военнослужащих ВСУ бывших украинских спортсменок, выступающих в роли армейских снайперов.

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   Причём обнаруженные противницы оказались бывшими биатлонистками, выступавшими за Украину. Об их уровне подготовки можно судить хотя бы по тому, что украинские командиры доверили им стрельбу из крупнокалиберных снайперских комплексов, где по результатам баллистической траектории стало понятно, что стреляли из чего-то "тяжелого", например калибра 12.7 миллиметров. Такую информацию предоставили РИА Новости в своём телеграм-канале.


Источник фото: gun-club.net


   Как сообщается, "биатлонный состав" со слов российских военнослужащих, бывает на передовой "наездами", когда непосредственно украинские военные подготавливают "снайперские лёжки", а бывшие спортсменки приезжают "на всё готовое".

   Интересная деталь: вероятно, что у каждой винтовки, используемой против российских бойцов экс-биатлонистками, установлены кастомные прицелы с очень большой ценой только лишь прицельного оборудования, не говоря уже цену за самой винтовки.

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   Хочется лишь резюмировать, так что "белые колготки" - это не совсем легенда и выдумка.

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#всу #белые колготки #девушки-снайперы
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Евгений Сом
15:09
lol вот ты и показал насколько ТУПОЙ. Почитай хотя бы как работает рейтрейсинг пути. А то согласно твоему бреду то как ты видишь мир для тебя ничего в визуальном плане ))) до чего же ты тупой )))
Более 1 000 000 сайтов на WordPress взломали за 5 лет через плагины и темы
Mur
15:05
Белые колготки - розовые труселя, лыжи только забыли одеть
За ВСУ в роли дальнобойных снайперов "выступают" бывшие украинские биатлонистки
Фёдор Черный
14:59
Красава, выдал шедевр👍🤣
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Kommunist7304
14:57
Там в первую очередь проблема в цене была и браке. Наши двигатели стоили в 5 раз дешевле с учетом доставки, и при этом брака в несколько раз меньше. Тупо экономили деньги.
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