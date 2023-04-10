Российские войска смогли закрепиться и выдавить силы украинских военных с территории шиноремонтного завода находящегося в Марьинке. Успешный войсковой маневр был осуществлен в виде стремительного штурма.
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Захват промышленного предприятия позволит российским военнослужащим лучше контролировать западные оконечности донбасского города и оказывать давление на окопавшиеся части ВСУ в округе улиц Урожайной и Лесной.
Источник фото: ruposters.ru
Благодаря заградительному огню артиллерийских расчётов ВС РФ украинской армии причиняются существенные потери. А из-за использования фронтовой авиации и полевой ствольной артиллерии российской группе сил, участвующих в боестолкновениях в районе Марьинки и села Первомайское, в некоторой степени удалось продвинуться вперёд при значительно сопротивляющемся противнике.
Так согласно натиску на Первомайском векторе атаки, вооружённые силы России сделали несколько удачных вылазок в направлении Северного. Бои не смолкают и на Лиманском участке ЛБС: от реки Северский Донец до Макеевки.
Российская авиация продолжает "держать в тонусе" наземные силы ВСУ в районе Авдеевки, где благодаря ракетно-бомбовым ударам непосредственно "достаётся" живой силе украинских военнослужащих, военной технике и линиям обороны в городе.