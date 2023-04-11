В оборонном ведомстве Великобритании считают, что якобы информация, попавшая во всемирную паутину из пула секретных документов Пентагона о том, что российский Су-27 ВКС РФ "практически сбил" самолёт-разведчик королевских ВВС в сентябре прошлого года, является "неточной и противоречащей реальности". О своем "видении" на новые данные рассказало издание Financial Times, приводя во внимание анонимный источник от британских военных в своей публикации.
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Источник фото: google.com
Информатор газеты рассказал, что просочившиеся в сеть данные об инциденте в Чёрном море имеют неточности и показывают прошлогоднюю реальность в неправильном свете, что на самом деле произошло прошлой осенью в международном воздушном пространстве.
Ранее вышла публикация в Washington Post, ссылающаяся для не предназначенную для публичного доступа закрытую информация Пентагона о том, что российский Су-27 "практически сбил" разведчик RC-135 Rivet Joint британских ВВС рядом с Крымом. Согласно приведённым данным газеты, воздушное ЧП могло произойти 29 сентября 2022 года.
Массовая утечка за последнее время привела к серии расследований в Пентагоне, о чём стало известно на минувшей неделе.