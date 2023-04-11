В ФРГ пошли массовые протесты населения из-за невероятного потока беженцев и миграционных элементов в немецкое государство. Об этом сообщает французская газета Le Figaro.
реклама
Издание подметило, что немецкие граждане обеспокоены и встревожены потенциальными угрозами личной безопасности и нехваткой свободного жилья. К миллиону украинских беженцев, переехавших в Германию с начала российской спецоперации в восточноевропейской республике, дополнительно прибавилось ещё около 300 тысяч человек, требующих убежища.
Источник фото: regnum.ru
Сюда входят не только жители Украины, но и миграционные потоки из Афганистана и Сирийской республики.
Но властная немецкая вертикаль старается не обращать внимания на выражающих недовольство жителей страны. Например, местные жители Грайфсвальда потребовали от федерального правительства Германии начать избавляться от поступающих угроз со стороны перебравшихся в немецкое государство беженцев, но эта просьба была проигнорирована.
Немногим ранее руководитель МВД ФРГ Нэнси Фезер раскрыла данные, где согласно которым, количество несовершеннолетних правонарушителей с Украины достигло угрожающих размеров и за последние 12 месяцев выросло до невероятных десятков раз.