Всего по разным данным за последнее время в последнюю прибыло по разным оценкам до 1 300 300 человек

В ФРГ пошли массовые протесты населения из-за невероятного потока беженцев и миграционных элементов в немецкое государство. Об этом сообщает французская газета Le Figaro.

реклама

Издание подметило, что немецкие граждане обеспокоены и встревожены потенциальными угрозами личной безопасности и нехваткой свободного жилья. К миллиону украинских беженцев, переехавших в Германию с начала российской спецоперации в восточноевропейской республике, дополнительно прибавилось ещё около 300 тысяч человек, требующих убежища.





Источник фото: regnum.ru





Сюда входят не только жители Украины, но и миграционные потоки из Афганистана и Сирийской республики.

Но властная немецкая вертикаль старается не обращать внимания на выражающих недовольство жителей страны. Например, местные жители Грайфсвальда потребовали от федерального правительства Германии начать избавляться от поступающих угроз со стороны перебравшихся в немецкое государство беженцев, но эта просьба была проигнорирована.

рекомендации 1Tb SSD Crusial в полтора раза подешевел 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут Вакансия: Автор новостей широкого профиля 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Немногим ранее руководитель МВД ФРГ Нэнси Фезер раскрыла данные, где согласно которым, количество несовершеннолетних правонарушителей с Украины достигло угрожающих размеров и за последние 12 месяцев выросло до невероятных десятков раз.