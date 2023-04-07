Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Российские инженеры приступили к изучению электронных внутренностей американского БПЛА MQ-9 Reaper
Российские электронщики получили доступ к сверхсекретным технологиям широкого профиля
рекомендации
Крутая 4070 Ti Gigabyte Aorus дешево - надо брать
-20% на i9 12900 - цены в рублях падают
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3070 за 50 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

   Благодаря российским военным фрагменты перехваченного американского разведывательного БПЛА MQ-9 Reaper были подняты с практически километровой глубины Чёрного моря. Прямо сейчас инженеры АО "Радиоэлектронные технологии" в кооперации ФГБУ "Центральный научно-исследовательский институт ВКС", структурно входящего в Минобороны России, приступили к изучению электронных внутренностей стратегического БПЛА MQ-9.

реклама

   Из-за профессиональных действий пилотов истребителей Су-27 ведущие инженеры нашего военного ведомства получили доступ к важным данным о развитии военных технологий США. Внимательно изучаются и "препарируются" AN/AAS-52 - оптико-электронный комплекс,  AN/APY-8 - установка радиолокационного разведывания. "Пригодятся" в усовершенствовании и развитии отечественных аналогов станции телеметрии и защищенной спутниковой связи, а также терминал обмена данными.


Источник фото: .popsci.com


   Благодаря изучению последних технологий в области телеметрии и проверки на помехоустойчивость устройств Reaper, в будущем военные инженеры разработают устойчивые способы борьбы с данным типом дронов с помощью российских элементов РЭБ.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
4090 MSI за 155тр в Ситилинке
4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

   Кроме того, благодаря разборке и обследованию оптических приборов, установленных на Жнеце, можно будет с примерной точностью предсказать, на каком расстоянии оптика данного БПЛА способна точно опознать российскую военную технику.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#mq-9 reaper
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Шойгу наградил летчиков после инцидента с американским дроном MQ-9 Reaper в Чёрном море
Пентагон: инцидент с беспилотником над Черным морем урезал возможности воздушной разведки США
Американский политик: подъём упавшего дрона Россией угрожает национальной безопасности США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинские бойцы начали покидать Бахмут из-за угрозы полного окружения и ввода новых групп "Вагнера"
26
Представлена электронная книга Kobo Elipsa 2E с магнитным стилусом
1
Шольца обвиняют в налоговом мошенничестве на сумму 30 миллиардов евро
5
В Бахмуте из-за плотного артиллерийского огня ЧВК "Вагнер" бойцы ВСУ вынуждены скрываться в подвалах
2
Пригожин лично поработал оператором колл-центра ЧВК "Вагнер" и собеседовал кандидата
1
У Зеленского заявили, при каких обстоятельствах Украина готова к переговорам с Россией по Крыму
8
Украина получит 14 польских МиГов, но только не прошедших процесс модернизации по стандартам НАТО
2
Старые модели iPhone и iPad могут потерять доступ к важным сервисам
1
Бахмутский гарнизон ВСУ может попасть в два котла в течение трёх-четырёх недель
5
Авианосцы США и Китая синхронным курсом идут к берегам Тайваня
6
Собянин перенёс место строительства мечети в Москве и назвал её размеры
10
Украинские военные вынуждены выбираться из Бахмута по утопающей в грязи грунтовой дороге
2
Китайский и американский авианосцы идут к берегам Тайваня
+
Рубль ослаб до показателей апреля 2022 года
13
Энтузиасты создали загрузочный образ Windows 11, который помещается на DVD-диск и занимает 4 Гб ОЗУ
6
Intel прекращает выпуск процессоров 11-го поколения серии Tiger Lake
+
США пытаются решить проблему прекращения работы ряда терминалов Starlink на Украине
1
На этой неделе будут представлены смарт-часы Mibro watch Lite2 с продолжительностью работы в 12 дней
+
Квест-директор Cyberpunk 2077 дал понять, что из игры убрали метро и бег по стенам «не просто так»
7
Двое мобилизованных получили по 3 года колонии за неисполнение приказа командира об участии в СВО
10

Популярные статьи

Заработок в Steam, как пассивный доход для начинающих
25
Обходим блокировки в EGS и получаем бесплатно Dying Light Enhanced Edition
53
"Солнцепеки" ВДВ испепелили опорные пункты боевиков под Кременной и Угледаром
21
NYT раскрыл секретные планы украинского наступления – 200 000 бойцов и 2000 бронированной техники
25
Ретроклокинг: претендент на звание самого быстрого процессора Socket 478
76
Авианосец США USS Nimitz и китайский "Шаньдун" развернуты для боевых операций в Тайваньском проливе
15
США негодуют: Иран в ближайшие дни получит 16 истребителей Су-35 Flanker, построенных для ВВС Египта
4
Пулемёт Печенег и его эволюция
3
Лучшие фильмы про пещеры на мой субъективный взгляд
5
О необходимости введения в России смертной казни
20

Сейчас обсуждают

Serge Sana
21:22
Ryzen 7600X, с момента нажатия кнопки до экрана входа в учётку - 16 сек
ПК с AMD Ryzen 7000 на сокете AM5 теперь загружаются в два раза быстрее
ark-bak
21:16
Вот-вот какой ценой. Продолжение мобилизации похоже не за горами.
В Кремле заявили, что участие США и НАТО в украинском конфликте не повлияет на итог СВО
Семён Иванов
21:16
Подобных деятелей нужно арестовывать, судить и как минимум сажать. Какой гадёныш!
Нетаньяху провоцирует войну с Ливаном в попытке избежать правосудия
Эовейн Триада
21:13
Просто карты AMD должны стоить дешевле, 7900XT за цену 3070Ti, да интересно, и можно мириться с жором, отсутствием DLSS, ну и лучи там как раз на уровне 3070Ti. А если тысяч на 10-15 дороже стоит 40...
Реалии российского рынка видеокарт: геймеры выбирают NVIDIA и готовы переплачивать за бренд
Madarator
21:10
Спасибо. Было очень интересно читать. Я бы даже сказал это настоящая шикарность. Не всем набившая оскомину политика.
Заработок в Steam, как пассивный доход для начинающих
Евгений Сом
21:08
При чем тут приставки? У нвидиа в проф сегменте дела тоже вроде идут хорошо. Но какое дурачок это имеет отношение к дестопным видюхам? Открою тебе секрет что когда кто то покупает видюху для ПК ему ка...
Реалии российского рынка видеокарт: геймеры выбирают NVIDIA и готовы переплачивать за бренд
Евгений Сом
21:03
ты про что вообще. Я там просто заскринил все твои ответы как ты врал и сливался как трус. Что скажешь не так что ли. Ну давай тут и проверим чтобы ты в очередной раз показал насколько трусливый балаб...
Реалии российского рынка видеокарт: геймеры выбирают NVIDIA и готовы переплачивать за бренд
Kira625
20:59
А гарантия CU сейчас хоть как-то работает?
Курс доллара превысил 82 рубля, евро – 90 рублей, цифровая техника дорожает
grom9000
20:58
Хуанг очень жадный человек, поэтому конечно нет
Gigabyte GeForce RTX 4070 Eagle OC появилась в ассортименте Amazon
Zavodchello Pistolle
20:57
800 бачей
Gigabyte GeForce RTX 4070 Eagle OC появилась в ассортименте Amazon
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем