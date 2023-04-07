Благодаря российским военным фрагменты перехваченного американского разведывательного БПЛА MQ-9 Reaper были подняты с практически километровой глубины Чёрного моря. Прямо сейчас инженеры АО "Радиоэлектронные технологии" в кооперации ФГБУ "Центральный научно-исследовательский институт ВКС", структурно входящего в Минобороны России, приступили к изучению электронных внутренностей стратегического БПЛА MQ-9.
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Из-за профессиональных действий пилотов истребителей Су-27 ведущие инженеры нашего военного ведомства получили доступ к важным данным о развитии военных технологий США. Внимательно изучаются и "препарируются" AN/AAS-52 - оптико-электронный комплекс, AN/APY-8 - установка радиолокационного разведывания. "Пригодятся" в усовершенствовании и развитии отечественных аналогов станции телеметрии и защищенной спутниковой связи, а также терминал обмена данными.
Источник фото: .popsci.com
Благодаря изучению последних технологий в области телеметрии и проверки на помехоустойчивость устройств Reaper, в будущем военные инженеры разработают устойчивые способы борьбы с данным типом дронов с помощью российских элементов РЭБ.
Кроме того, благодаря разборке и обследованию оптических приборов, установленных на Жнеце, можно будет с примерной точностью предсказать, на каком расстоянии оптика данного БПЛА способна точно опознать российскую военную технику.