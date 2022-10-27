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Давайте поговорим о суровой действительности, о которую жестко разбиваются хлипкие мечты Украины сбить хоть"что-нибудь" из семейства "Гераниевых". Почему дешевый беспилотник настолько эффективен. Вот почему так. Но сперва просто порассуждаем...

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Если не знать суровой действительности и сравнить вот просто так "с потолка" Байрактар и Герань-2, то первый кажется пределом развития беспилотных технологий, а второй - дешевой поделкой группы детей ясельного возраста. И действительно: как можно сравнить ударный дрон ценой до 2.5 млн. долларов за штуку против "эрзац-оружия" за 50 000 долларов, красная цена которого те самые 20 000 "зелени".





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Но вот в жизни оказалось "не все так однозначно". Так атаки дронов-камикадзе, известных вна Украине как российская "Герань-2", удары, наносившиеся по силовым трансформаторам и прочим котлам в тылу Желто-голубой державы, оказались "слегка" ошеломительными. Да такими "незамеченными и малоэффективными", что даже шикарный "Калибр" нервно закурил в сторонке, тихо завидуя. Ведь эта точная крылатая ракета стоит на порядки "чуть" дороже "мопеда с пропеллером" (этак в сотни раз дороже) - а урон соизмерим. Военным Украины, что естественно, не понравился такой расклад "карт Таро", ведь они, "якобы", везде уже шли в "наступ". Последовала незамедлительная просьба "помогите все кто может" в создании многоуровневой ПВО. И первым, кто "откликнулся", стал многозвездный председатель американского "Генштаба" - Марк Милли, "огорошив" высшее руководство Украины, что "иметь мрию хорошо", но мало кто может ее "осуществить" в короткие сроки, то есть создать эшелонированное ПВО на территории страны.









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И вы будете смеяться, но многоуровневой системы ПВО, кроме России, нет ни у кого: ни у США ни у НАТО (ведь зачем самому "миролюбивому" альянсу защищать себя, если есть дедушка Байден), разве что у Израиля есть что-то близко похожее.

Ну и ближе к теме...





Сначала Герани пытались сбить из автоматов и даже из мелкокалиберных винтовок, и где, в жилой зоне городов-мегаполисов. Результат немножко предсказуем: попасть по скоростной цели из ручного оружия (Стингеры не в счет, да и то - вероятность 50 на 50, и выстрелить надо под определенным углом) практически невозможно, лишь "шальным выстрелом", правда которым можно лишь повредить рули управления, в результате чего "аналог" авиабомбы ФАБ-100 упадет прям на головы "метких стрелков", сбившись со своего первоначального курса...

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А что если взять зенитную ракету. А ни-че-го не произойдет и не случится. "Мопеды", точнее их корпус, изготовлен из углепластика, что автоматически обозначает чуть больше чем околонулевую видимость для радаров комплексов. Да и размеры у "летающей бомбы" практически "птичьи". А если еще "заставить" Герани выписывать противоракетные "фортеля", то локаторы прошлых поколений станут слепыми "как котята". Конечно, можно использовать старый проверенный С-300 - но какова цена такого выстрела, вопрос, конечно же, риторический.









Но пытливый читатель вспомнит о ракетах, наводящихся по тепловому следу, так называемые ракеты с инфракрасным наведением. Уж они покажут "кузькину мать" дешевому летающему агрегату. Но снова нет - данный дрон (Герань-2 разумеется), слишком мало "следит" в воздухе, оставляя по минимуму тепловые следы.

А теперь действительно посмеемся - единственное средство, которое сейчас есть у Украины и которое относительно эффективно - это скорострельные пушки из отряда "зенитных". Сделанных, разумеется в СССР. Это "Шилка" и "Тунгуска". Но вот сюрприз, "все уже украдено до нас" - большинство из этих зенитных орудий было продано в "мирные времена" третьим странам. А то "добро", что осталось, его слишком мало, и оно порядочно поизносилось, а запасные детали и "расходники" изготавливаются, конечно же, в России. Но и тут, как говорится, есть "нюанс": так как выстрел Шилки - это лишь поток высокоскоростных снарядов, сбивать придется "вручную", сбивая в непосредственной близости над прилегающими рядом с "целью" мирными объектами, что при успешном поражении воздушной цели поражает множество мелких осколков; тут уже додумайте сами, что будет, если эти осколки попадут в многоквартирный дом...









А вот чего, гипотетически, могут бояться Герани, так это установок РЭБ. Причина до неприличия проста: целеуказание на Геранях осуществляется с помощью ГЛОНАСС (хотя какую цель атаковать "на земле", может "скомандовать" старший дрон Mohajer-6, парящий обычно много выше). Но и тут есть "заковыка": при достаточном подлете к цели даже всемогущая РЭБ бессильна - так как координаты цели "вшиты" в блок управления Гераней и при выведении ГЛОНАССа из строя - подлетевший близко к цели дрон все равно не промахнется.

* примечание. Также Герани достаточно успешно могут быть сбиты имеющимися на вооружении ВСУ старыми ЗРК ОСА.











