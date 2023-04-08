Топ-менеджер Porsche подразделения Volkswagen Зигфрид Вольф в самом начале этого года написал обращение на имя президента России Владимира Путина с шагами, направленными на восстановление российской автомобильной промышленности, как сообщает немецкое издание Der Spiegel.
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Член наблюдательного совета пообещал вывести российскую промышленность на производство около 270 тыс. автомобилей в год. Для амбициозного плана австрийскому бизнесмену понадобится 60 млрд. рублей или около 800 млн. в европейской валюте.
Производство автомобилей должно было начаться на двух российских заводах, один из которых расположен в Калуге, принадлежавший концерну Volkswagen, решившему уйти с автомобильного рынка России.
Источник фото: дзен-канал IT гид
Топ-менеджер выразил идею начать производство Skoda уже во втором квартале 2023 года, где со слов управленца, можно "начать" с линейки Rapid в Калуге, и продолжить производство Kodiaq, Karoq и Octavia в Нижнем Новгороде на ГАЗовском заводе.
Так же Вольф поделился идеей, согласно которой у потенциальных автомобилей нужно обновить внешний вид, делающий их похожими на классические "Волгу" и "Победу". Всё это должно послужить базой для дальнейшего развития российской автомобильной промышленности, подытожил своё письмо крупный автомобильный функционер.
Как сообщается из документа, высшее руководство Volkswagen поддержало идею своего члена наблюдательного совета Зигфрида Вольфа.