Первыми машинами, сошедшими с конвейера, должны стать различные модели Skoda, с автомобильным рестайлингом под "Победу" и "Волгу"

Топ-менеджер Porsche подразделения Volkswagen Зигфрид Вольф в самом начале этого года написал обращение на имя президента России Владимира Путина с шагами, направленными на восстановление российской автомобильной промышленности, как сообщает немецкое издание Der Spiegel.

реклама

Член наблюдательного совета пообещал вывести российскую промышленность на производство около 270 тыс. автомобилей в год. Для амбициозного плана австрийскому бизнесмену понадобится 60 млрд. рублей или около 800 млн. в европейской валюте.

Производство автомобилей должно было начаться на двух российских заводах, один из которых расположен в Калуге, принадлежавший концерну Volkswagen, решившему уйти с автомобильного рынка России.





Источник фото: дзен-канал IT гид





Топ-менеджер выразил идею начать производство Skoda уже во втором квартале 2023 года, где со слов управленца, можно "начать" с линейки Rapid в Калуге, и продолжить производство Kodiaq, Karoq и Octavia в Нижнем Новгороде на ГАЗовском заводе.

Так же Вольф поделился идеей, согласно которой у потенциальных автомобилей нужно обновить внешний вид, делающий их похожими на классические "Волгу" и "Победу". Всё это должно послужить базой для дальнейшего развития российской автомобильной промышленности, подытожил своё письмо крупный автомобильный функционер.

рекомендации Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Остатки 4070 Ti за 80 тр в Регарде - успей 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Как сообщается из документа, высшее руководство Volkswagen поддержало идею своего члена наблюдательного совета Зигфрида Вольфа.