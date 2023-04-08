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Топ-менеджер Porsche предложил Путину возобновить производство Волги в России
Первыми машинами, сошедшими с конвейера, должны стать различные модели Skoda, с автомобильным рестайлингом под "Победу" и "Волгу"
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   Топ-менеджер Porsche подразделения Volkswagen Зигфрид Вольф в самом начале этого года написал обращение на имя президента России Владимира Путина с шагами, направленными на восстановление российской автомобильной промышленности, как сообщает немецкое издание Der Spiegel.

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   Член наблюдательного совета пообещал вывести российскую промышленность на производство около 270 тыс. автомобилей в год. Для амбициозного плана австрийскому бизнесмену понадобится 60 млрд. рублей или около 800 млн. в европейской валюте.

   Производство автомобилей должно было начаться на двух российских заводах, один из которых расположен в Калуге, принадлежавший концерну Volkswagen, решившему уйти с автомобильного рынка России.


Источник фото: дзен-канал IT гид


   Топ-менеджер выразил идею начать производство Skoda уже во втором квартале 2023 года, где со слов управленца, можно "начать" с линейки Rapid в Калуге, и продолжить производство Kodiaq, Karoq и Octavia в Нижнем Новгороде на ГАЗовском заводе.

   Так же Вольф поделился идеей, согласно которой у потенциальных автомобилей нужно обновить внешний вид, делающий их похожими на классические "Волгу" и "Победу". Всё это должно послужить базой для дальнейшего развития российской автомобильной промышленности, подытожил своё письмо крупный автомобильный функционер.

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   Как сообщается из документа, высшее руководство Volkswagen поддержало идею своего члена наблюдательного совета Зигфрида Вольфа.

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#газ #porsche #der spiegel #волга
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