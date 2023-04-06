Как сообщается, украинский дрон был сбит на Купянском направлении

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Вчера в сетевых военных сообществах появилась новость о перехвате массивного ударного дрона, принадлежащего ВСУ. Нейтрализация дрона произошла в районе Купянской ЛБС. Как сообщается, мультикоптер значительных размеров, вооружённый тяжёлыми кумулятивными снарядами для поражения российской бронетехники, представлял собой летающий механизм массой 35 килограмм, успешно перехваченный оператором противодронного ружья в 15 метрах от поверхности земли.

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Российский тяжёлый ударный дрон "Охотник". Источник фото: rg.ru





Как стало известно после принудительно приземления, в систему БПЛА были "интегрированы" советские кумулятивные бомбы ПТАБ 2,5. Такие дроны применяются украинскими военнослужащими в тандеме с лёгкими дронами, доразведывающими окружающую местность на наличие подходящих целей и замаскированных ловушек.





Источник фото: topcor.ru





В ходе некоторых измышлений российские бойцы пришли к выводу, что данный дрон является сельскохозяйственной машиной для обработки полей. И это первый документальный случай когда такой дрон вооружили 2,5 килограммовыми авиабомбами.

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Интересная деталь: за последний месяц зафиксировано как минимум 1000 случаев применения разнообразных дронов, состоящих на службе в ВСУ.