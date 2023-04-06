Япония в южной оконечности своих границ обнаружила пропажу вертолёта UH-60 Black Hawk с радаров службы контроля неба местных сил самообороны. Происшествие случилось в квадрате острова Мияко в части южной префектуры Окинава.
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Японское издание Kyodo со ссылкой на информацию от своих инсайдеров из Министерства обороны, рассказало о пропавшем с радаров служб ПВО многоцелевом вертолёте UH-60 Black Hawk, принадлежавшем гарнизону Такаюбару в префектуре Кумамото. Согласно более детальной информации, крылатая машина перестала отвечать на запросы в районе 16:40 по местному времени.
Источник фото: ec-hobby.com
Немногим позже поисково-спасательные службы нашли нашли фрагменты вертолёта в зоне, где последний раз наблюдали винтовую машину. Так же чуть поодаль было зафиксировано масляное пятно от обломков двигателя. На сейчас береговые службы пытаются разыскать экипаж UH-60 Black Hawk и десант воздушного средства.
Совсем недавно произошёл второй случай, когда во время военных учений в округе Тригг из-за ошибки пилотирования в воздухе совершили столкновение два Black Hawk 101-й воздушно-десантной дивизии ВС США. Не обошлось и без людских потерь.
И наконец третий случай с потерей вертолёта был в США на последнем месяце зимы, где UH-60 Black Hawk в модификации "L" по неизвестным причинам ударился о землю, после чего произошло возгорание.