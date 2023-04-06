Новый китайский флагман будет доступен на глобальном рынке.

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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Xiaomi 13 Ultra - это один из самых ожидаемых смартфонов 2023 года, который должен стать новым фотофлагманом китайского бренда. По последним данным, презентация устройства состоится до конца апреля, а в продажу оно поступит в мае или июне. Что же известно о характеристиках и особенностях Xiaomi 13 Ultra на данный момент?

Согласно слухам и утечкам, Xiaomi 13 Ultra получит 6,7-дюймовый экран AMOLED с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц, который будет защищен стеклом Gorilla Glass Victus. Экран поддерживает технологию HDR10+ и имеет пиковую яркость 1700 нит. Кроме того, на экране будет расположена фронтальная камера на 32 МП.

Основной акцент Xiaomi 13 Ultra сделан на камеру, которая будет состоять из четырех модулей с разрешением по 50 МП каждый. Один из них - это дюймовый сенсор Sony IMX989, который был разработан специально для Xiaomi и используется также в Xiaomi 12S Ultra. Этот сенсор обеспечивает высокое качество съемки при любых условиях освещения, а также поддерживает функции оптической и электронной стабилизации изображения, автофокуса и зума. Другие три модуля - это широкоугольный, телеобъектив и макрообъектив. Камера Xiaomi 13 Ultra также будет иметь оптику Leica, а именно объектив Summicron, который гарантирует высокую детализацию и цветопередачу.

Производительность Xiaomi 13 Ultra обеспечит восьмиядерный процессор Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm, который является одним из самых мощных и энергоэффективных на рынке. Процессор работает на частоте до 3 ГГц и имеет графический ускоритель Adreno 730. Смартфон будет доступен в версиях с 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128, 256 или 512 ГБ встроенной памяти UFS 3.1.

Автономность Xiaomi 13 Ultra обеспечит аккумулятор емкостью 4900 мАч, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. По данным инсайдеров, смартфон сможет зарядиться от нуля до ста процентов всего за 20 минут при использовании проводной зарядки.

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Xiaomi 13 Ultra также получит стереодинамики, NFC-модуль, сканер отпечатков пальцев в экране, ИК-порт для управления бытовой техникой, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 и порт USB Type-C.