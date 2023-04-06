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Xiaomi 13 Ultra - это один из самых ожидаемых смартфонов 2023 года, который должен стать новым фотофлагманом китайского бренда. По последним данным, презентация устройства состоится до конца апреля, а в продажу оно поступит в мае или июне. Что же известно о характеристиках и особенностях Xiaomi 13 Ultra на данный момент?
Согласно слухам и утечкам, Xiaomi 13 Ultra получит 6,7-дюймовый экран AMOLED с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц, который будет защищен стеклом Gorilla Glass Victus. Экран поддерживает технологию HDR10+ и имеет пиковую яркость 1700 нит. Кроме того, на экране будет расположена фронтальная камера на 32 МП.
Основной акцент Xiaomi 13 Ultra сделан на камеру, которая будет состоять из четырех модулей с разрешением по 50 МП каждый. Один из них - это дюймовый сенсор Sony IMX989, который был разработан специально для Xiaomi и используется также в Xiaomi 12S Ultra. Этот сенсор обеспечивает высокое качество съемки при любых условиях освещения, а также поддерживает функции оптической и электронной стабилизации изображения, автофокуса и зума. Другие три модуля - это широкоугольный, телеобъектив и макрообъектив. Камера Xiaomi 13 Ultra также будет иметь оптику Leica, а именно объектив Summicron, который гарантирует высокую детализацию и цветопередачу.
Производительность Xiaomi 13 Ultra обеспечит восьмиядерный процессор Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm, который является одним из самых мощных и энергоэффективных на рынке. Процессор работает на частоте до 3 ГГц и имеет графический ускоритель Adreno 730. Смартфон будет доступен в версиях с 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128, 256 или 512 ГБ встроенной памяти UFS 3.1.
Автономность Xiaomi 13 Ultra обеспечит аккумулятор емкостью 4900 мАч, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. По данным инсайдеров, смартфон сможет зарядиться от нуля до ста процентов всего за 20 минут при использовании проводной зарядки.
Xiaomi 13 Ultra также получит стереодинамики, NFC-модуль, сканер отпечатков пальцев в экране, ИК-порт для управления бытовой техникой, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 и порт USB Type-C.