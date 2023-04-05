Официальная Варшава имеет в планах отправить на Украину 14 своих истребителей МиГ-29, с учётом того что машины, прошедшие модернизацию по НАТОвским стандартам, должны остаться в Польше. Такую неприятную новость для ожидающих хоть какие-либо самолёты украинцев сообщил польский президент Анджей Дуда на встрече с украинским же лидером Владимиром Зеленским.
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Чуть ранее глава Польши сообщил о передаче 4 единиц польских истребителей, и теперь ВВС Украины имеют 8 МиГ-29, переданных польскими ВВС.
Источник фото: ng.ru
Ещё украинские лётчики получат 6 воздушных машин, подготавливаемые для передачи, а вот МиГи, получившие модернизацию по стандартам НАТО, должны остаться в республиканской армии (Польши), сообщил польский президент. Причина "стандартная": усовершенствованные машины могут пригодиться и самой Польше, резюмировал Дуда.
Но в некотором будущем украинские ВВС могут получить и истребители прошедшие модернизацию, правда только после того как у польской армии появится "возможность", а союзники НАТО выдадут соответствующее разрешение на передачу самолётов.