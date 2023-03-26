Первые бои за промышленное предприятие начались 10 марта

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

"Второй Азовстали" из Артемовского завода обработки металлов не получилось, сообщают "оркестранты" ЧВК" Вагнер". К настоящему времени зона завода АЗОМ находится под полным контролем "музыкантов".

реклама

Официальные данные о переходе территории промышленного предприятия под контроль вагнеровцев пока не поступали, но прямо на месте находящиеся операторы отряда "Вагнера" подтверждают наличие контроля.

Сам завод, представляющий собой большой комплекс станков и помещений, был взят за довольно короткий срок, яростное сопротивление ВСУ этому нисколько не воспрепятствовало. А всё потому что штурмующие подразделения использовали воинскую смекалку и хитрость, неожиданные для противника.





Источник фото: google.com





Со слов бойца отряда, они обнаружили хорошо замаскированный проход, и вот через эту "зону доступа" разведчики отряда тихо вошли, усыпив бдительность украинского наблюдателя.

Так же сообщается, что отряды ВСУ, обороняющие завод, ожидали подготовленной атаки совсем с другой стороны здания, поэтому всё прошло "без сучка и задоринки".

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Первые новости о проникновении группы "музыкантов" во внутренние помещения завода начали поступать 10 марта. К 13 марта бойцы дошли до подземных коммуникаций. 17 марта "оркестранты" захватили "Востокмаш", известный тем, что там совсем недавно (в декабре 2022-го) Владимир Зеленский раздавал награды бойцам ВСУ. И вот на утро 26 марта завод под полным контролем ЧВК "Вагнер".