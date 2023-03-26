"Второй Азовстали" из Артемовского завода обработки металлов не получилось, сообщают "оркестранты" ЧВК" Вагнер". К настоящему времени зона завода АЗОМ находится под полным контролем "музыкантов".
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Официальные данные о переходе территории промышленного предприятия под контроль вагнеровцев пока не поступали, но прямо на месте находящиеся операторы отряда "Вагнера" подтверждают наличие контроля.
Сам завод, представляющий собой большой комплекс станков и помещений, был взят за довольно короткий срок, яростное сопротивление ВСУ этому нисколько не воспрепятствовало. А всё потому что штурмующие подразделения использовали воинскую смекалку и хитрость, неожиданные для противника.
Источник фото: google.com
Со слов бойца отряда, они обнаружили хорошо замаскированный проход, и вот через эту "зону доступа" разведчики отряда тихо вошли, усыпив бдительность украинского наблюдателя.
Так же сообщается, что отряды ВСУ, обороняющие завод, ожидали подготовленной атаки совсем с другой стороны здания, поэтому всё прошло "без сучка и задоринки".
Первые новости о проникновении группы "музыкантов" во внутренние помещения завода начали поступать 10 марта. К 13 марта бойцы дошли до подземных коммуникаций. 17 марта "оркестранты" захватили "Востокмаш", известный тем, что там совсем недавно (в декабре 2022-го) Владимир Зеленский раздавал награды бойцам ВСУ. И вот на утро 26 марта завод под полным контролем ЧВК "Вагнер".