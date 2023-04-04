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ЧВК "Вагнер" подошёл вплотную к железнодорожной станции Бахмут-1 в Артемовске
У частей ВСУ остаётся все меньше места для военного маневра
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   "Музыканты" широкой полосой наступления продолжают закрепляться на новых позициях рядом с западной оконечностью города. Что касаемо частей ВСУ, то они с боями принимают решение отходить.

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   На северном направлении Бахмута штурмовики "Вагнера" вышли к железнодорожному полотну станции "Бахмут-1". Хорошие успехи достигнуты и в юго-западном направлении, где от украинских бойцов была освобождена площадь школы №24, что на улице Леваневского. Продолжаются активные бои в зоне улиц Чайковского и Корсунского. 


Источник фото: sn-gazeta.ru


   Южная часть города стала ареной боёв за стадион "Авангард" и его окрестности. Здесь ВСУ так же вынуждены либо отступать, либо попасть пот каток наступающих сил "оркестрантов".

   А что касаемо центрального "квадрата" Бахмута (Артёмовска), то этот район находится под значительным контролем ЧВК "Вагнер", на настоящий момент ведущим бои уже в трёх кварталах от городского центра.

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   Де-факто и де-юре город Бахмут уже взят, так как на городской администрации уже реет российский флаг, сообщил административный руководитель ЧВК "Вагнер" - Евгений Пригожин.

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#бахмут #чвк &quot;вагнер&quot;
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