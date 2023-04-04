"Музыканты" широкой полосой наступления продолжают закрепляться на новых позициях рядом с западной оконечностью города. Что касаемо частей ВСУ, то они с боями принимают решение отходить.
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На северном направлении Бахмута штурмовики "Вагнера" вышли к железнодорожному полотну станции "Бахмут-1". Хорошие успехи достигнуты и в юго-западном направлении, где от украинских бойцов была освобождена площадь школы №24, что на улице Леваневского. Продолжаются активные бои в зоне улиц Чайковского и Корсунского.
Источник фото: sn-gazeta.ru
Южная часть города стала ареной боёв за стадион "Авангард" и его окрестности. Здесь ВСУ так же вынуждены либо отступать, либо попасть пот каток наступающих сил "оркестрантов".
А что касаемо центрального "квадрата" Бахмута (Артёмовска), то этот район находится под значительным контролем ЧВК "Вагнер", на настоящий момент ведущим бои уже в трёх кварталах от городского центра.
Де-факто и де-юре город Бахмут уже взят, так как на городской администрации уже реет российский флаг, сообщил административный руководитель ЧВК "Вагнер" - Евгений Пригожин.