Через полгода Крым будет освобождён, именно так считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, заявивший в своём интервью о потенциальной победе над Москвой.
реклама
Детализируя, украинский высокопоставленный чиновник назвал короткий промежуток времени, где за семь, а то и за пять месяцев пообещал не только войти, но и взять под контроль Крым. Под аргументацией своих слов государственный функционер решил подвести математически выверенный оптимизм, где согласно его логике, у России совсем не хватит ресурсной базы для удержания российских Крыма, Луганска и Донецка, резюмировал Подоляк.
Источник фото: hse.ru
После советник привёл угрозу об изгнании русского мира на все 100%, в особенности это должно коснуться Крымского моста, с его полным демонтажом и "перевоспитанием" украинцев, живших на полуострове при российском контроле территории.
Кстати о последних: так по мнению Подоляка, "коллаборанты" должны подвергнуться юридическому наказанию, а весь полуостров должен быть включен в абсолютное информационное пространство Украины. А кто не захочет жить по новым правилам (Украины), тот может уехать с полуострова.