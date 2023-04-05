Кроме того, "Русский мир" должен быть изгнан полностью, выразил свое мнение украинский чиновник

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Через полгода Крым будет освобождён, именно так считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, заявивший в своём интервью о потенциальной победе над Москвой.

реклама

Детализируя, украинский высокопоставленный чиновник назвал короткий промежуток времени, где за семь, а то и за пять месяцев пообещал не только войти, но и взять под контроль Крым. Под аргументацией своих слов государственный функционер решил подвести математически выверенный оптимизм, где согласно его логике, у России совсем не хватит ресурсной базы для удержания российских Крыма, Луганска и Донецка, резюмировал Подоляк.





Источник фото: hse.ru





После советник привёл угрозу об изгнании русского мира на все 100%, в особенности это должно коснуться Крымского моста, с его полным демонтажом и "перевоспитанием" украинцев, живших на полуострове при российском контроле территории.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4090 MSI за 155тр в Ситилинке 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Кстати о последних: так по мнению Подоляка, "коллаборанты" должны подвергнуться юридическому наказанию, а весь полуостров должен быть включен в абсолютное информационное пространство Украины. А кто не захочет жить по новым правилам (Украины), тот может уехать с полуострова.