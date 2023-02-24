Владимир Путин одобрил идею строительства оборонительной линии на Крымском полуострове. С этой новостью выступил местный глава Сергей Аксенов.
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Между прочим, строительство оборонительных укреплений - это прерогатива Аксёнова, согласно которому нужно жить по римской пословице, где мир возможен только при условии готовности к войне. Чем российский Крым сейчас и займется. В независимости от планов супостата.
Линия окопов на крымском побережье. Источник фото: google.com
Ответственным за строительство укреплений стал сам "инициатор строительства" - Сергей Аксёнов, который непрестанно контролирует ход работ. А в случае если предполагаемый украинский "наступ" на Крым не удастся, тогда на укреплённые позиции можно будет организовать туристические экскурсии.
Известно, что оборонительные "редуты" и траншеи возводятся с ноября 2022 года. Первые укрепления расположились вдоль трасс, ведущих из Херсонской области в Крым. Кроме того, "обновлены" старые траншеи.
Окопы и траншеи это очень хорошо, но всё это "бесполезно" против дальнобойных ракет, которые США то ли поставили, то ли поставят в ближайшее время официальному Киеву. Но думаю всё под контролем.