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Один из кандидатов в президенты Турции пообещал признать Крым, если победит на выборах в мае
Помимо этого Догу Перинчек в случае своей победы пообещал выйти из НАТО, назвав русских настоящими друзьями турецкого народа
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    Один из претендентов на должность президента Турции Догу Перинчек рассказал о своём отношении к российскому Крыму и новым регионам РФ. Так политик, представляющий партию "Родина" выразил своё положительное отношение к присоединению новых территорий России, а так же может признать Абхазию.

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   Во время своего нахождения на конференции по интеграции Азербайджана в Евразию, Перинчек во время своего выступления заявил, что Крым есть исконная часть большой России. А родная партия кандидата в президенты, где Перинчек является лидером, помимо Крыма признала и ЛДНР частью России.


Источник фото: interaffairs.ru


   Помимо этого, в случае победы на майских выборах президента Турции, Догу Перинчек отразил свою позицию к альянсу НАТО, членом которого является турецкая республика. Так современные наследники Ататюрка должны покинуть этот военно-политический блок, считает кандидат. Как заявил сам Перинчек - по причине враждебности к Турции и реальной угрозы для страны.

   Партия "Родина", возглавляемая Догу Перинчеком, относится к левоцентристам с ярыми антизападными настроениями. В полной мере претендующей называться настоящей наследницей и первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

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   Кроме того, Перинчек назвал Россию и Китай как наиболее популярные страны, поддерживаемые турецким населением, называемые настоящими друзьями турецкой республики, резюмировал он.

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#турция #выборы президента турции в 2023 году #догу перинчек
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