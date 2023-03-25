Помимо этого Догу Перинчек в случае своей победы пообещал выйти из НАТО, назвав русских настоящими друзьями турецкого народа

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Один из претендентов на должность президента Турции Догу Перинчек рассказал о своём отношении к российскому Крыму и новым регионам РФ. Так политик, представляющий партию "Родина" выразил своё положительное отношение к присоединению новых территорий России, а так же может признать Абхазию.

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Во время своего нахождения на конференции по интеграции Азербайджана в Евразию, Перинчек во время своего выступления заявил, что Крым есть исконная часть большой России. А родная партия кандидата в президенты, где Перинчек является лидером, помимо Крыма признала и ЛДНР частью России.





Источник фото: interaffairs.ru





Помимо этого, в случае победы на майских выборах президента Турции, Догу Перинчек отразил свою позицию к альянсу НАТО, членом которого является турецкая республика. Так современные наследники Ататюрка должны покинуть этот военно-политический блок, считает кандидат. Как заявил сам Перинчек - по причине враждебности к Турции и реальной угрозы для страны.

Партия "Родина", возглавляемая Догу Перинчеком, относится к левоцентристам с ярыми антизападными настроениями. В полной мере претендующей называться настоящей наследницей и первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

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Кроме того, Перинчек назвал Россию и Китай как наиболее популярные страны, поддерживаемые турецким населением, называемые настоящими друзьями турецкой республики, резюмировал он.