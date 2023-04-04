В американской столице начались переговоры по поводу модернизации устаревшего вооружения и его передачи Украине

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В столице США начались переговоры в закрытом формате по поводу изъятия из бункеров времён холодной войны боеприпасов, запасённых на случай фазы горячего противостояния между тогдашними сверхдержавами. Говорится, что старые средства поражения пройдут череду усовершенствований и будут переданы украинским ВСУ.

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Первой такой программой должна стать линия обновления для MIM-23 Hawk - систем противовоздушной обороны, давно снятых с вооружения армии США, но "необходимых" для украинских войск.





MIM-23 Hawk. Источник фото: google.com





Детальная модернизация заключается в оснащении американскими ракетами HAWK пусковых установок, которые должна передать Испания Украине. Опять же, пускай в США эта система отправлена на "консервацию" (вместо неё используются ракеты системы противовоздушной обороны "Пэтриот"), в армии некоторых стран Европы MIM-23 Hawk по-прежнему стоит на вооружении.

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У условных стран объединённого Запада конечно же есть и более передовые системы вооружений, но передавать современное поколение боевой техники "за просто так" Украине пока никто из них не спешит.