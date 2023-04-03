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СМИ: в России появится дивизия носителей ядерных торпед "Посейдон"
Кроме того утверждается что в ближайших планах ускорить создание подводных лодок
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   В скором времени у российского флота появится целая дивизия подводных лодок, вооружённых атомными торпедами семейства "Посейдон". Такими АПЛ будет вооружён Тихоокеанский флот ВМФ России к концу следующего года или немного месяцев позже. Планами по увеличению подводного флота России поделился неназванный источник из оборонного ведомства РФ.

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   Лодки, способные использовать со своего борта "Посейдоны", будут находиться на камчатском побережье, где у них будет база.

   Решение о новой дивизии атомных ракетоносцев уже принято. В официальных СМИ данная новость пока не фигурировала.


 К-329 "Белгород". Источник фото: 360tv.ru


   Но ранее глава Объединенной судостроительной корпорации рассказал в своём интервью о решении сократить сроки производства одного экземпляра АПЛ. На сегодняшний день по словам Алексея Рахманова, главы ОСК, одну АПЛ делают около 7 лет. Но задача ближайшего будущего "уложиться" - в 6 лет. 

   Не отстают от конструкторов АПЛ и конструкторы той самой суперторпеды "Посейдон", сообщившие о том, что первая партия готовых изделий для субмарины "Белгород" уже изготовлена.

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   По некоторым данным, "Оружие Судного дня" невозможно перехватить, как только оно будет активировано и направлено к цели.

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#апл &quot;белгород&quot; #посейдон
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