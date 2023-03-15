Новое ядерное оружие в два раза превосходит по разрушительной мощи легендарную "Царь-Бомбу"

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68

3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68

Ядерная торпеда "Посейдон", которая решением президента Российской Федерации Владимира Путина принята на вооружение отечественного ВМС, сподвигла военных экспертов с берега Туманного Альбиона сделать "наброски" разрушений, в случае если будет предпринято решение атаковать туманный и дождливый остров.

реклама

Таблоид Daily Mail рассказал, что аналитическая выкладка военных знатоков свидетельствует: "Посейдон" настолько мощен, что его предполагаемый взрыв в два раза превышает по мощности ту самую "Царь-бомбу", испытанную в СССР в 1961 году.

Так если "Посейдон" отправится к берегам Темзы, то возникшая после детонации волна радиоактивным "экраном" сотрёт Лондон.





Источник фото: pravda.ru





Экспертная оценка Рода Торнтона из Королевского колледжа похожа: что один боезаряд торпеды, названной в честь морского царя, способен аннигилировать любые прибрежные мегаполисы, находящиеся вблизи от места подрыва, например Нью-Йорк.

Да и как скажите на милость отбиться от такой угрозы, если торпеда может передвигаться под толщами воды длительное время, сокрушается Джеймс Блэк - Помощник директора по безопасности аналитической организации RAND. НАТО такое пока не по силам.





Источник фото: bloknot.ru





Но надо думать, что "прилететь" от Посейдона может не только мегаполисам, но и вполне себе маневренным авиационным соединениям или береговым фортам.

рекомендации Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс S23 Ultra - цены нехило пошли вниз <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3060 за 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3080 за 70тр с началом несмотря на курс Вакансия: Автор новостей широкого профиля 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Как утверждается, "Посейдон" входит в бортовое вооружение новинок отечественного подводного флота - лодок классов "Хабаровск" и "Белгород".