Ядерная торпеда "Посейдон", которая решением президента Российской Федерации Владимира Путина принята на вооружение отечественного ВМС, сподвигла военных экспертов с берега Туманного Альбиона сделать "наброски" разрушений, в случае если будет предпринято решение атаковать туманный и дождливый остров.
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Таблоид Daily Mail рассказал, что аналитическая выкладка военных знатоков свидетельствует: "Посейдон" настолько мощен, что его предполагаемый взрыв в два раза превышает по мощности ту самую "Царь-бомбу", испытанную в СССР в 1961 году.
Так если "Посейдон" отправится к берегам Темзы, то возникшая после детонации волна радиоактивным "экраном" сотрёт Лондон.
Источник фото: pravda.ru
Экспертная оценка Рода Торнтона из Королевского колледжа похожа: что один боезаряд торпеды, названной в честь морского царя, способен аннигилировать любые прибрежные мегаполисы, находящиеся вблизи от места подрыва, например Нью-Йорк.
Да и как скажите на милость отбиться от такой угрозы, если торпеда может передвигаться под толщами воды длительное время, сокрушается Джеймс Блэк - Помощник директора по безопасности аналитической организации RAND. НАТО такое пока не по силам.
Источник фото: bloknot.ru
Но надо думать, что "прилететь" от Посейдона может не только мегаполисам, но и вполне себе маневренным авиационным соединениям или береговым фортам.
Как утверждается, "Посейдон" входит в бортовое вооружение новинок отечественного подводного флота - лодок классов "Хабаровск" и "Белгород".