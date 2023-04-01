Примерно 30 дней назад рядом с Кременной была нейтрализована группа французских наёмников, входящих в Иностранный легион, который, в свою очередь, входит в ВСУ. О знаменательной встрече рассказал военнослужащий Западного военного округа, участвующий в российской спецоперации на Донбассе.
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Как сообщил российский боец, отряд иностранных "военспециалистов" был укомплектован в большей части из французских граждан, с небольшим "вкраплением" украинцев. Противники ВС РФ отличались высокими боевыми навыками, но всё равно не смогли устоять против противостоящих им русской группы.
Источник фото: tvc.ru
Как рассказал военнослужащий 20-й армии ЗВО, в большинстве своём западные наёмники - высококвалифицированные бойцы, но тем не менее они не выдерживают напора российских подразделений, и в последнем своём бою были остановлены, и лишь небольшой части удалось спастись, резюмировал боец.
Кроме того, обычно наёмники делятся на три группы: военные инструкторы, участники штурмовых групп и диверсанты в ближней зоне конфликта.
К слову, французская республика является той самой страной, которая входит в так называемый список государств, оказывающих наибольшую военную и финансовую поддержку Украине, занимаясь отправкой военной техники, боеприпасов и не препятствует участию французских граждан в качестве наёмников.