Сообщается что западные тяжелобронированные машины получили критические повреждения ещё до того момента, как добрались до линии фронта. Рядом с Запорожьем русская ракета залетела в неприметный ангар, где со слов местного источника была замечена тяжелая бронетехника, произведённая одной из стран-участниц НАТО.
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Согласно другому источнику информации, в ничем не примечательном боксе превратились в простой металлолом от 10 танков западной принадлежности. Пока данные по моделям поражённой техники уточняются, 48 часов назад в "режиме торжества" в ВСУ были продемонстрированы ОБТ Challenger 2, БМП Marder, Cougar и Stryker. Но скорее всего были нейтрализованы до безобидного вида совсем другие экспонаты.
Источник фото: avtovzglyad.ru
И в сети появился видеоролик на котором бойцы ВСУ позируют рядом с колесными танками AMX-10RC, расположенными в объемном ангаре. И вот как раз эти машины и могли быть "переформатированы". Причина на это есть, так как Запорожская линия может выступить в роли одного из приоритетных направлений для анонсированного наступления. И вот на упреждение один из таких огромных боксов с западным вооружением и мог быть обстрелян. Возможно не без помощи местных информаторов.