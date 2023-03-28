Сообщается, что западные образцы боевых машин переданы одной из десантно-штурмовых подразделений ВСУ

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В сети появилось фото, опубликованное украинским министром обороны Алексеем Резниковым с западной бронетехникой стран НАТО, поставленной в восточноевропейскую республику совсем недавно.

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По "сценарию" фотографа, реализованного с помощью воздушного дрона, фото должно продемонстрировать единство стран-союзников Украины и официального Киева. Для большего пропагандистского эффекта, вся техника покрыта флагами тех стран, которые и передали бронированные машины вооружённым украинским силам.





Источник фото: topwar.ru





Так в ряд разместились БТР производства США - Cougar и Stryker, БМП немецкого производства - Marder, и "изюминка" импровизированной выставки достижений британского военно-промышленного комплекса, в частности танкостроения - основной боевой танк "Челленджер-2".

Данный бронированный кулак был передан для десантно-штурмовых подразделений украинской армии. Пожалуй что удивляет, так это отсутствие в кадре немецкого танка Leopard, хотя на 100% известно, что Германия уже передала на вооружение ВСУ 14 бронированных машин в одной из новейших модификаций Leopard 2A6.

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Со слов анонимных военных экспертов, судя по песчаному верхнему слою почвы, постановочное фото было сделано вдали от Донбасса.