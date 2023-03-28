Помимо этого сообщается, что на Авдеевском направлении российская армия значительно улучшила свои позиции

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Отряды ВСУ, участвующие в сражении за Авдеевку, попали в критическое положение. О непростой ситуации с Авдеевским гарнизоном ВСУ, обороняющим город, рассказал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Со слов высокопоставленного чиновника, за несколько прошедших дней ВС РФ получили боевое преимущество в населённом пункте.

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Данные о том, что положение украинской группы войск критическое, получены от самих бойцов украинской армии, сообщил Пушилин в эфире федеральной программы "Соловьев Live".





Источник фото:iz.ru





Пару дней назад некоторые источники выдавали информацию о том, что Авдеевку не получается окружить. Но ситуация на местах не застыла, и к настоящему времени ВС РФ значительно улучшили зоны своего контроля, тем более укрепрайоны ВСУ подвергаются регулярным атакам авиации РФ, использующей планирующие авиабомбы. Не дают "заскучать" и наземные силы артиллерии, выпускающие в течение суток не менее пары тысяч снарядов крупного калибра.

Военные специалисты делают вывод, что штурмовые действия российской стороны, происходящие одновременно на двух направлениях (Бахмуте и Авдеевке), отрезают донбасской группировке ВСУ шанс провести анонсированное контрнаступление, "выжигая" людские резервы для последнего.

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