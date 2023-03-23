В результате успешных действий уверенно идёт занятие более выгодных позиций в районе Новобахмутовки

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В ходе боёв в квадрате Белогоровки, после того как российские войска зашли на украинские оборонительные позиции, они обнаружили лишь одного выжившего. Пленённый боец ВСУ рассказал об атмосфере во время боёв своего боевого подразделения, сообщает Апти Алаудинов, командир отряда спецназа "Ахмат".

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Так со слов солдата ВСУ, его без соответствующей подготовки отправили на линию боевого соприкосновения, и всего лишь через трое суток украинец получил ранение и оказался в российском плену.

Между тем военный эксперт Андрей Клинцевич сообщил, что силы ВСУ концентрируют живую силу и бронированную технику на Запорожском направлении, пытаясь осуществить своё сосредоточение как можно более незаметно.





Источник фото: news.rambler.ru





В рамках соответствующих маскировочных мероприятий украинских бойцов подвозят гражданскими автобусами, а технику - грузовыми фурами. Но транспортировочные мероприятия всё равно были обнаружены в окрестностях Павлограда. Одномоментно в сторону российских позиций высылаются небольшие группы для прощупывания слабых мест российских войск в обороне.

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Юрий Полодяка рассказал об успешных действиях ВС РФ на Авдеевском направлении, где фланговым охватом группировка ВСУ Авдеевки постепенно попадает в оперативное окружение. Так шаг за шагом российские силы продвигаются в квадрате Новобахмутовки.