На Кадрах танк куда-то быстро едет по повреждённой дороге

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Кто бы мог подумать, но в практически окружённом Бахмуте (Артёмовске) бдительные информаторы "заприметили" немецкую кошку, точнее основной боевой танк производства Германии - Leopard 2. На кадрах с видео серая махина куда-то "спешит". И это не мудрено: первый, подбивший танкового монстра производства Krauss-Maffei, получит хорошую награду от многочисленных спонсоров.

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Немецкий Леопард в Артёмовске. Источник фото: телеграм-канал Rubej99





На кадрах с видео хорошо читаем белый крест, обозначающий украинские вооружённые силы, а то что это не какой-нибудь полигон в Польше или во Франции, легко понять по обветшалой обстановке рядом с движущимся танком.

Скорее всего, представленные кадры на самом деле доказывают наличие немецкого танка на Украине, так как Польша неделей ранее уже передала ВСУ 10 ОБТ Leopard 2 в версии A4 из 14 обещанных бронированных машин. Рассказал целый польский министр обороны Мариуш Блащак.

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Также руководитель Минобороны Польши утверждает, что республика закончила обучение украинских танкистов по управлению Леопардами.