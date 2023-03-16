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Украина получит от Польши 4 МиГ-29 практически "на днях"
Такое заявление сделал польский президент Анджей Дуда вовремя совместной встречи со своим чешским коллегой Петром Павелом
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   На встрече с президентом Чехии Петром Павелом польский глава государства Анджей Дуда заявил, что в ближайшие дни на Украину отправятся первые польские истребители МиГ-29. На очереди остальные боевые машины польских ВВС, которые проходят сервисное обслуживание и подготовку перед транспортировкой на Украину.

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   Всего по некоторым данным, у польской республики находится не менее 10 многоцелевых истребителей четвёртого поколения, разработанных в 70-ых в Советском Союзе, доставшихся последней от армейской группировки ГДР.

   Советские истребители, которые подготавливаются для передачи Украине, проходили службу в составе польских сил противовоздушной обороны.


Польский МиГ-29. Источник фото: vzvezda.ru


   Помимо самих самолётов, украинские ВВС получат комплектующие для воздушных машин. 

   Россия год назад направила соответствующую дипломатическую ноту государствам НАТО из-за начавшихся военных поставок Украине. 

   Сергей Лавров, глава российского МИД, уточнил, что любые грузы, содержащие военную технику и вооружение, отправляющиеся на Украину, попадают под определение законной цели для армии России, а США и страны блока НАТО являются напрямую сторонами конфликта: помимо самих военных поставок, осуществляют обучение военных кадров для ВСУ на своей территории. Примерами таких зарубежных полигонов можно назвать ФРГ, Соединённое Королевство, Италию и иные страны.

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#миг-29 #ввс польши #польские миг-29
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Bromka
18:57
ну вот наконец-то новости по оверлокерской теме) а то всякую ватническую хрень публикуют)
55-летний Филипп Киркоров сбросил 12 кг после проведенной пластической операции
momus
18:55
Почему? Т.е. те 15% на которые уже схлопнулась промышленность это так, погрешность? С такой скоростью она не падала никогда, если чё )
80% целей с расстояния 2 км – в Германии рассказали об успехах украинских танкистов на Leopard 2
momus
18:54
Все б было ничего, если ВСУ в сутки не списыпали полнокровный батальон в потери там.
80% целей с расстояния 2 км – в Германии рассказали об успехах украинских танкистов на Leopard 2
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