Такое заявление сделал польский президент Анджей Дуда вовремя совместной встречи со своим чешским коллегой Петром Павелом

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На встрече с президентом Чехии Петром Павелом польский глава государства Анджей Дуда заявил, что в ближайшие дни на Украину отправятся первые польские истребители МиГ-29. На очереди остальные боевые машины польских ВВС, которые проходят сервисное обслуживание и подготовку перед транспортировкой на Украину.

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Всего по некоторым данным, у польской республики находится не менее 10 многоцелевых истребителей четвёртого поколения, разработанных в 70-ых в Советском Союзе, доставшихся последней от армейской группировки ГДР.

Советские истребители, которые подготавливаются для передачи Украине, проходили службу в составе польских сил противовоздушной обороны.





Польский МиГ-29. Источник фото: vzvezda.ru





Помимо самих самолётов, украинские ВВС получат комплектующие для воздушных машин.

Россия год назад направила соответствующую дипломатическую ноту государствам НАТО из-за начавшихся военных поставок Украине.

Сергей Лавров, глава российского МИД, уточнил, что любые грузы, содержащие военную технику и вооружение, отправляющиеся на Украину, попадают под определение законной цели для армии России, а США и страны блока НАТО являются напрямую сторонами конфликта: помимо самих военных поставок, осуществляют обучение военных кадров для ВСУ на своей территории. Примерами таких зарубежных полигонов можно назвать ФРГ, Соединённое Королевство, Италию и иные страны.

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